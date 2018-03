‘La mujer corre más peligro en su casa que fuera de ella’

La senadora Paloma Valencia, quien aspira a reelegirse este domingo, se mostró confiada en que el Centro Democrático, su partido, hará “moñona” en las elecciones de mañana.



Valencia habló con EL TIEMPO.

¿Cómo está viendo las consultas y las elecciones al Congreso de este domingo?



La gente ha recibido con entusiasmo la idea de un candidato joven, de 41 años, que no tiene deuda con la politiquería, como lo es Iván Duque. Tenemos confianza en que el trabajo que se hizo estos cuatro años fue serio. Fui vocera del partido en debates de control político fundamentales como el que mostraba las irregularidades en la elección de Juan Manuel Santos y temas como la reforma de la justicia, que sigue siendo uno de los pendientes del país, en la que proponíamos agilizar el sistema judicial.



¿Cómo va a quedar el uribismo después de estas elecciones?



Esperamos que la bancada del Centro Democrático crezca, para poder tener un Congreso suficientemente amplio que nos permita darle más importancia a estas ideas y sacar adelante estos proyectos que el Gobierno no nos quiso atender.



¿Qué expectativa tiene de la consulta en la que estará Iván Duque?



Tenemos confianza en que la consulta la va a ganar Iván Duque y va a ser el candidato que Colombia va a elegir como presidente. Él tiene un programa que los colombianos celebran, porque es ajeno a la corrupción y plantea castigos fuertes para quienes incurran en ella. Entre ellos, la expropiación de todo el patrimonio, no a la rebaja de penas y crear un muro de la vergüenza. Eso ha calado, porque hay hastío por la politiquería y la corrupción.



¿Por qué la gente debe votar por usted?



He sido una senadora firme, estudiosa y que defiende las ideas en las que cree. Y quiero ser, en el gobierno de Iván Duque, la senadora que defienda los intereses de los colombianos y que ayude a erradicar esos contratistas y esos políticos que cobran plata por ejecutar las obras. Quiero ser la senadora que haga la reforma de la justicia. Quiero ser la persona que ayude a reconstruir la familia, porque hoy en día la mujer y los niños corren más peligro adentro de la casa que fuera de ella.

Otros candidatos al Congreso

Jorge Benedetti

Es un abogado especialista en gestión pública, que se presentará como candidato a la Cámara por Bolívar a nombre de Cambio Radical. Dentro de sus propuestas están luchar contra la corrupción e impulsar la infraestructura vial en su departamento.

David Castillo

Es un joven de Sogamoso, abogado y con experiencia en cargos del sector público y privado que aspira al Senado por Cambio Radical. Busca trabajar en reformas de temas polémicos como la justicia para los actores del conflicto.

Antonio Sanguino

Es sociólogo y doctor de la Universidad Complutense de Madrid en gobierno y administración pública. Para estas elecciones busca el Senado con los ‘verdes’ y una de sus principales propuestas es insistir en que el agua sea un derecho fundamental.

Fernando Merchán

Es un caldense de 34 años que está aspirando al Senado por Alianza Verde. Propone “despertar” y “actuar” contra los hechos de corrupción, al igual que aumentar los cupos en universidades públicas para que más jóvenes puedan estudiar.



