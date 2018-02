Si llegan a la Cámara por Bogotá, ¿cuál sería su primer debate?

Cinco diferentes opciones para representar a la ciudad:

Samir Abisambra - Partido Liberal n.° 105

“Si llego a ocupar una curul, mi primer debate será por la educación superior, teniendo en cuenta que solo el 50 por ciento de los estudiantes que inician sus estudios universitarios se gradúan, principalmente por falta de recursos o tiempo”, señala el candidato del Partido Liberal. Dice que se debe lograr que programas como Ser Pilo Paga tengan mayor cobertura. Además, va a incentivar que universidades públicas tengan una jornada nocturna. Abisambra es abogado de la Universidad de La Sabana con especialización en Derecho Administrativo de la Javeriana.

Felipe Ríos - Cambio Radical n.° 111

“Mi primer debate sería la unificación de líneas para la atención de maltrato femenino, con el fin de que exista una única ruta de denuncia”, dice. Recuerda que los datos sobre maltratos y abusos son alarmantes: “El 80 % de los casos no se denuncian, el 24 % tiene miedo a represalias, el 12,2 % no cree en la justicia y un

6 % no sabe cómo hacerlo”. Ríos es filósofo y economista de la Universidad de Pensilvania y de la Escuela de Economía de Londres. Con maestría en Asuntos Internacionales de la Universidad de Columbia y maestría en Gobierno de los Andes.

María Elisa Uribe - Partido Conservador n.° 104

“Voy a debatir para mejorar las condiciones de seguridad social de los trabajadores independientes. Es importante porque por lo general siempre están en inequidad frente los dependientes. Mientras que a estos les paga el empleador, los independientes están en lo que yo llamo una vulnerabilidad oculta: los dejan esperando el contrato, tienen que pagar seguridad social y trabajan sin estar contratados”.



Uribe Vegalara es economista de la Universidad de los Andes con especialización en Planeación, Gestión y Control de Proyectos Sociales de La Salle.

José Cuesta Novoa - Lista de la decencia n.° 104

El primer debate es en torno al derecho al agua. “Vamos a desmercantilizar el agua, que se ha convertido en una mercancía a tal punto que la gente tiene que consumir la que está en manos de los monopolios. Nuestro objetivo es la conversión en un derecho fundamental de los colombianos. Hemos promovido la iniciativa de una ley que garantice la revolución dulce: agua potable gratis para los estratos 1 y 2. Son 6 metros cúbicos en todo el territorio nacional”. Cuesta es filósofo de la Universidad Nacional con maestría en Estudios Políticos de la Javeriana.

Paula Valencia - Partido de ‘la U’ n.° 117

“Citaría a debate de control político sobre la situación de los vendedores informales, donde buscaría la dignificación; para mejorar sus condiciones de vida. Además, que se garantice la educación superior a los hijos de los vendedores. También exigiría que los vendedores informales sean reconocidos como trabajadores. Invitaría a participar al secretario de Gobierno”. Valencia es vendedora informal. Durante sus 15 años de residencia en la ciudad, no se ha de dedicado a otra cosa. La candidata quiere trabajar por las familias que viven de la economía informal.



