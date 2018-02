Comunidad LGBTI, en el centro del debate

El candidato por el partido de ‘la u’ jimmy Chamorro y la número 10 al Congreso por Alianza Verde, Angélica Lozano, plantearon sus posiciones sobre la adopción de parejas del mismo sexo y los derechos de esa comunidad. Piensan que no debe haber reformas.

Jimmy Chamorro, número 10 en la lista al Senado por el partido de ‘la U’.

¿Apoyará desde el Congreso la adopción entre parejas del mismo sexo?



No lo he apoyado y no lo voy a apoyar. Eso ya se ha discutido, pero ese es un tema en el cual tenemos claridad nosotros cuando la Constitución establece que una familia está conformada de cierta forma.



¿Debe haber políticas especiales para el desarrollo de los LGBTI?



Ya la Constitución y la ley establecen derechos y libertades para todos los ciudadanos, pero crear una política pública al respecto, no. Lo que debe haber es una política pública hacia la familia, en lo cual carecemos demasiado de normatividad legal.

¿Va a promover algún proyecto particular para la comunidad LGBTI?



Ninguno



¿Qué derechos cree que le faltan a las personas LGBTI en el país?



Tenemos derecho al libre desarrollo de la personalidad, y cada uno es libre de tomar decisiones sobre su vida. Lo que no puede suceder es que mis derechos se sobrepongan a los derechos de los demás.

Angélica Lozano, numero diez en la lista al Senado por Alianza Verde.

¿Apoyará desde el Congreso la adopción entre parejas del mismo sexo?



No es necesario porque la Corte Constitucional declaró que todas las personas son iguales ante la ley y que todas las solicitudes de adopción están sometidas a un examen riguroso y detallado sin importar cómo esté conformada la pareja.



¿Debe haber políticas especiales para el desarrollo de los LGBTI?



No, debe cumplirse la ley. Tiene que haber educación que enseñe que la diversidad y la diferencia se respetan.

¿Va a promover algún proyecto particular para la comunidad LGBTI?



No, una pareja del mismo sexo tiene los mismos derechos y deberes que una pareja heterosexual (...), todos los colombianos nacen iguales ante la ley y tienen los mismos derechos y deberes.



¿Qué derechos cree que le faltan a las personas LGBTI en el país?



Ninguno, cumplir con la constitución y no ser discriminado.

