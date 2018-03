En la historia electoral no se habían acabado tarjetones en elecciones

Ante la indignación ciudadana por la falta de tarjetones para votar a consultas, durante las elecciones de este domingo, queda la pregunta, ¿ya se habían acabado los tarjetones durante unas elecciones anteriormente?

La respuesta es: No. No existen antecedentes históricos en Colombia sobre escasez de tarjetones electorales.



Antes de la constitución de 1991, los partidos políticos imprimían sus propios tarjetones y los entregaban a sus militantes para que éstos pudieran votar.



A partir de 1994, el Estado colombiano, en cabeza de la Registraduría Nacional, asumió la obligación de garantizar el derecho fundamental al voto a todos los colombianos. Para ello, se disponen dineros públicos y la Registraduría imprime y custodia los tarjetones que recibirán los ciudadanos únicamente en las mesas de votación, siendo esta la primera vez en la historia que las papeletas no alcanzan.

En consultas para elegir directores ya se había denunciado falta de tarjetones

El 26 de octubre de 2008, los partidos Conservador, de la U y el Polo realizaron consultas para la elección de los directivos y delegados de sus colectividades. En aquella ocasión, como este domingo, las elecciones internas de los partidos políticos se vieron alteradas por la falta tarjetones en todo el país.



Efraín Cepeda, líder de los conservadores, el partido con más votos en esa jornada, calificó la falta de tarjetones como “un desastre mayúsculo” y aseguró que su partido hubiera obtenido trecientos mil votos adicionales si no se hubieran presentado los inconvenientes.



Por su parte, Carlos Gaviria, entonces director del Polo, también descalificó la labor de la Registradora durante las elecciones y le solicitó al Congreso que realizara una audiencia de control político. En la consulta interna del Polo, los menores de edad, previamente registrados, estaban habilitados para votar.



El Registrador de la época, Carlos Ariel Sánchez, debió autorizar que se votara con fotocopias de los tarjetones firmadas por el registrador local. Las personas tuvieron que esperar horas para poder sufragar.



Al final de la jornada, el Registrador defendió su gestión argumentando que el número de tarjetones se imprimió con base en los registros de las elecciones previas, pero que la falta de tarjetones se explicaba porque para esos comicios votó más gente.

