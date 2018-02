Mujeres y su lucha por tener más participación en el Congreso

En el actual Congreso, de 268 legisladores, solo 54 son mujeres. Es decir, escasamente son el 20 por ciento, en una nación en la que claramente ellas son más. Y la tarea para subir ese porcentaje no parece sencilla.

En su gran mayoría las listas son de hombres, que en muchos casos son los de los votos y los de los recursos.



Si bien no se puede desconocer la capacidad electoral que tienen muchas de ellas, tampoco es un secreto que algunos partidos incluyen mujeres básicamente porque la denominada ley cuotas obliga a que al menos el 30 por ciento de sus listas deben estar integradas por el género femenino.



Al revisar las cifras se evidencia que para las elecciones legislativas del 2014 se inscribieron 2.348 candidatos, de los cuales 764 fueron mujeres, es decir, el 32 por ciento.



Sin embargo, de acuerdo con la Misión de Observación Electoral (MOE), desde 1991 hasta la fecha hay 13 departamentos que no han elegido a ninguna mujer en la Cámara de Representantes. Como en Arauca o Vichada.



Para las elecciones de este 11 de marzo están inscritos en total 2.730 aspirantes, de los cuales 943 son mujeres. Eso quiere decir que el 34,5 por ciento son candidatas.



Pero al revisar las listas se evidencia que solo el Mira le está apostando a una mujer como su cabeza de lista para Senado. Los demás no les dieron esa oportunidad.



“Las leyes, como la de cuotas, han contribuido a que todos los días haya más mujeres en la política y en los cargos de poder. Sin embargo, este proceso no ha avanzado tan rápido como queríamos”, dijo Olimpo Espinosa, viceministro del Interior.



Para Alejandra Barrios, directora de la MOE, “no se ve un apuesta fuerte por las mujeres”, en las listas a Congreso.



En su opinión, esto se debe a que “los poderes locales son muy cerrados y allí las mujeres no entran a menos que los hombres tengan que retirarse”.



El asunto es que son pocas las mujeres que hoy en día tienen un caudal propio de votos, como ocurrió en el 2014 con Claudia López (81.000 votos), pero quien esta vez no aspirará al Congreso; o con la conservadora Nora García (86.000) o con Daira Galvis (65.000 votos).



Pero entre los dirigentes políticos las razones están en el orden del día. “En este partido se les abrió la posibilidad, pero algunas se asustan y a otras no les gusta, no es fácil”, dijo Jorge Enrique Vélez, director de Cambio Radical.



Por su parte Hernán Andrade, presidente del Partido Conservador, dijo que el problema radica en que se siguen dando “restricciones en una sociedad machista” y que para mejorar la participación de la mujer debe haber estímulos, cultura y lista cerrada.



Carlos Baena, director del Mira, aseguró que el reto es permitirle a la mujer acceder a las curules y para ello lo único que se necesita es voluntad política. “Que no sea solo por cumplir con la ley de cuotas, sino que tiene que haber apoyo y financiación”, dijo Baena.



Recordó que su partido es el único que tiene a una mujer encabezando la lista al Senado.



De acuerdo con Patricia Muñoz, catedrática de la Universidad Javeriana, las mujeres tienen barreras que no presentan los hombres, como la promoción de liderazgos dentro de los partidos.



“Las mujeres asumen roles secundarios en las campañas y no se les promueve su formación”, dijo la catedrática, quien destacó que hay otros asuntos, como el factor económico que hacen que ellas no tengan todo el protagonismo.



Al final de cuentas, entre las mismas mujeres no reina el optimismo sobre la presencia del sexo femenino en las curules del Congreso, por lo menos para las próximas elecciones.



“Lo veo gris, no espero ningún avance, porque la financiación sigue siendo la principal barrera. Viendo la listas, los números se mantendrán similares”, dijo Angélica Lozano, candidata al Senado del Partido Verde.



Por su parte, Barrios dijo que no siente que vaya a darse un “aumento significativo” de la participación de las mujeres, porque “no se ve un esfuerzo proactivo en ese sentido de las organizaciones políticas”.

Algunas candidatas destacadas algunas candidatas destacadas al Congreso

Angélica Lozano

La representante por Alianza Verde, Angélica Lozano, va ahora por una curul al Senado. Lozano es una defensora de los derechos de la comunidad LGBTI. Impulsó una ley en favor de las empleadas domésticas y es una de las cabezas visibles de una consulta anticorrupción, que entre otros puntos plantea bajarles el salario a los congresistas. Fue concejal por Bogotá y alcaldesa de Chapinero.

Ana Paola Agudelo

Ana Paola Agudelo encabeza la lista al Senado por el Mira y hace parte de la dirección nacional de ese partido.



Durante este periodo (2014- 2018) representó a los colombianos en el exterior en la Cámara de Representantes. Dice que el Mira es el partido que más mujeres tiene aspirando al Congreso y que luchará por la igualdad de género y para seguir representando a los colombianos que están fuera.

Myriam Paredes

Myriam Paredes espera por sexta vez tener representación en el Congreso.

La conservadora ha estado desde 1998 en el Legislativo, como representante a la Cámara y también como senadora de la República.



Esta abogada, especialista en derecho comercial y gerencia institucional, fue también gobernadora de Nariño a sus 26 años y desde entonces no ha parado en la política.

Flora Perdomo

La representante a la Cámara por Huila, Flora Perdomo, aspira repetir curul en las próximas elecciones, esta vez avalada por el Partido Liberal.



Ella es la presidenta de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer en el Congreso, integrada por 19 congresistas.



Este grupo lidera propuestas para garantizar los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las mujeres.

Paloma Valencia

Paloma Valencia aspira de nuevo al Senado por el Centro Democrático.



Es una de las congresistas más reconocidas del uribismo. Fue precandidata presidencial de ese partido. Se le reconoce la vehemencia con la que afronta los debates. Ha sido una de las congresistas más críticas del proceso de paz con las Farc.

Es abogada y filósofa de la Universidad de los Andes.

María del Rosario Guerra

Esta sucreña del Centro Democrático impulsó su aspiración al Senado luego de ser una de las perfiladas a candidata presidencial por ese partido. Pese a que fue la primera que salió de la contienda por la Presidencia, ese pulso seguramente le servirá en las elecciones a Congreso. Ocupa el puesto número dos en esa lista, luego del expresidente Álvaro Uribe. Es experta en asuntos económicos.

Fany Kuiru Castro

Nueva en la política, la líder de la comunidad indígena uitoto del Amazonas, Fany Kuiru, espera obtener una curul por la circunscripción especial indígena en el Senado, avalada por la ASI. Parte de su apuesta se centra en lograr que el Estado admita su responsabilidad en los crímenes que se cometieron contra su etnia durante la explotación cauchera de comienzos del siglo pasado en el alto Putumayo.

Sofía Gaviria

La senadora y candidata a la misma corporación por el Partido Liberal, Sofía Gaviria, es politóloga de la Universidad de los Andes.



Ha liderado la lucha por los derechos de las víctimas y ha sido una de las más duras críticas de los acuerdos de La Habana.



Su hermano, el exgobernador Guillermo Gaviria, fue secuestrado y asesinado por las Farc.

Aida Avella

Aida Avella es una fiel representante de la Unión Patriótica (UP), partido que fue sometido prácticamente a su exterminio. Ella, una de las más conocidas líderes de la izquierda, estuvo exiliada durante casi dos décadas y volvió en el 2013 al país como candidata presidencial, cuando le fue restablecida la personería jurídica a la UP. Ahora, unida con la gente de Gustavo Petro, busca curul en Senado.

Claudia Rodríguez

La pastora de la Misión Carismática Internacional, Claudia Rodríguez de Castellanos, es la número dos en la lista de Cambio Radical al Senado.



Ha hecho la combinación entre política y fe. Fue candidata a la Alcaldía de Bogotá, senadora en 1991, repitió curul en el 2006 y ahora se lanza nuevamente a la arena electoral.



Su lucha ha sido por la defensa de la familia y el fortalecimiento del Estado.



