Los parientes de los políticos que buscan una curul en el Congreso

La contienda electoral tiene a padres, madres, hermanos, tíos y primos buscando votos para elegir a sus parientes al Congreso y con ello perpetuar sus apellidos en el Capitolio.



Este fenómeno no es nuevo. Varias castas de diferentes regiones, especialmente de la costa Atlántica, han heredado sus curules en el Legislativo a sus descendientes.

El apoyo de grandes ‘varones electorales’ a sus familiares puede ser determinante a la hora de la elección. No es lo mismo aspirar a un escaño en el Congreso con apoyo de un padre o un tío gamonal, que intentar llegar sin ese respaldo.



Hay unos casos en los cuales se trata de perpetuarse un escaño en la familia. Para ello, los parientes se eligen prácticamente con los mismos votos de sus predecesores.



En otros casos hay familiares aspirando al Congreso, pero por partidos y caminos ideológicos diferentes, por lo que las votaciones también vienen de huestes distintas.



Se dan casos, incluso, en que los parientes no tienen mucho interés por la política, pero con tal de mantener la curul en la familia, hacen ‘sacrificios’.



En el apartado de los hermanos hay varios senadores que no aspirarán a la reelección, pero tienen familiares inscritos para alcanzar un escaño en el Congreso. Los casos más polémicos son Bernardo Miguel –el ‘Ñoño’– Elías Vidal y Musa Besaile, ambos de ‘la U’ y actualmente detenidos por supuestos actos de corrupción.



El ‘Ñoño’ Elías tiene a su hermano Julio Alberto buscando una Cámara en Córdoba y Besaile, a su hermano Jhonny una curul en el Senado. Los dos con aval del partido de ‘la U’.



El jefe del Partido Conservador, Hernán Andrade, tiene a su hermana Esperanza en la lista conservadora al Senado. Igual situación vive Manuel Enríquez Rosero, senador por ‘la U’, quien no regresará al Senado, pero está impulsando a su hermana Teresa a un escaño en la Cámara en Nariño, por ‘la U’.



También están Mauricio Aguilar, senador por Opción Ciudadana, quien no aspirará de nuevo, pero irá su hermano Richard a nombre de Cambio Radical; y Fernando Tamayo, conservador, a quien su hermana Soledad reemplaza en su aspiración con aval de los ‘azules’.



El senador Andrés Cristo, del Partido Liberal y hermano del exministro Juan Fernando Cristo, también está en la lista liberal al Senado.



Por los lados de los padres impulsando a sus hijos hay un caso: el de Horacio Serpa. El congresista se retirará del Senado y pretende dejar a su hijo Horacio José en su curul del Partido Liberal. En cuanto a las madres hay dos casos: Piedad Zuccardi y Teresita García. En el caso de Zuccardi, su hijo Andrés está en la lista de ‘la U’ al Senado; y en cuanto a García, de Opción Ciudadana, su hija Juliana Escalante buscará un escaño en el Senado, por Cambio Radical.



Hay un caso de un hijo que impulsa la aspiración de su padre: el senador Mauricio Lizcano, de ‘la U’, no regresará a la corporación y apoyará la candidatura de su padre, Óscar Tulio, a la Cámara en Caldas, también por ‘la U’. Ya el hijo había heredado la curul de su padre en el pasado y ahora se la piensa devolver.



Igualmente, existen dos casos de tíos cuyos sobrinos aspiran al Congreso. Por los lados de Arauca está la candidatura al Senado, por el Centro Democrático, de Miguel Matus, cuyo tío, Ricardo Alvarado, es el gobernador de ese departamento.



Y en Boyacá está el representante y candidato a la Cámara conservador, Humprey Roa, cuyo sobrino, Osman Roa, aspira a un escaño en el Senado por Cambio Radical.



Entre los primos está Sara Piedrahíta, quien aspira a repetir curul en la Cámara a nombre de ‘la U’, y quien es prima del exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, hoy en líos con la justicia.



También hay dos políticos que apoyan a sus parejas al Legislativo. En la lista del Centro Democrático al Senado aparece el coronel Alfonso Plazas Vega, quien es impulsado por su esposa, la actual senadora uribista Thania Vega de Plazas.



En Sucre, el excongresista Yahir Acuña le está metiendo la ficha a la campaña de su esposa, Milene Jaraba, quien busca un escaño en la Cámara por Opción Ciudadana.



Y un poco más lejano está el parentesco del cuñado del hijo de un expresidente: en Bogotá, Enrique Cabrales, cuñado de Tomás Uribe (hijo del expresidente Uribe) aspira a la Cámara por el Centro Democrático.

