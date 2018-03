La pregunta que Rodrigo Lara no quiso contestar sobre Cambio Radical

El representante a la Cámara y senador electo por Cambio Radical, Rodrigo Lara, no contestó este martes la pregunta que la periodista Claudia Palacios le hizo, en el programa ‘Mejor hablemos’ de Citytv, sobre las personas investigadas que hacen parte de su partido.



Palacios le preguntó: “Ustedes pasaron de de 9 a 16 curules en el Senado y durante la campaña se criticó mucho que Cambio Radical hubiera preferido a los grandes caciques, sin importar sus cuestionamientos. Están Dayra Galvis, Temístocles Ortega, que está investigado, Richard Aguilar…”.

En respuesta, Lara dijo que él no era el director del partido y por consecuencia no podía responder por la colectividad. En ese momento, Palacios le contra pregunta y le cuestiona: “¿Cuál es el significado de un triunfo del que usted hace parte con una serie de personajes muy cuestionados?”.



Ahí, Lara la interrumpe y le dice: “Usted está repitiendo clichés”. A lo que Palacios le señala que hay investigaciones contra miembros de Cambio Radical. Acto seguido, el congresista le interpela que ella “no le está haciendo las mismas preguntas a otros partidos”.



“Hay un estereotipo que se ha creado respecto a este partido, yo no voy a defender a nadie. Pero yo no creo que me corresponda a mí salir a responder por una lista que no he confeccionado, le puedo responder por mi aspiración, pero no por ellos. Entonces, si quiere yo le hablo de mi candidatura, acuérdese que esta es una lista abierta, donde cada quien es una aspiración individual, distinta a las demás”, respondió el congresista.

Acto seguido, Palacios le dice: “Pero lo que yo le estoy preguntando, no es que me responda por lo que ellos han hecho”. Luego, Lara indica: “Pregúntele a Jorge Vélez (Director de Cambio Radical)”. A lo que Palacios contesta que ya le había hecho a Vélez esas preguntas, y que le está indagando por su postura.



“Lo que le estoy preguntando es el significado para usted de estar en una lista de un partido que gana curules, pero con una bancada que tiene unos personajes cuestionados”, le dijo Palacios, ante la negativa de Lara de contestar la pregunta.



Allí, Lara le protesta y le vuelve a decir que “está repitiendo clichés”.



“Richard Aguilar estuvo con el Gobierno Santos y no vi cuestionamientos iguales a los que están haciendo hoy porque es Cambio Radical, el señor Temístocles Ortega era un Gobernador, que tiene muchas investigaciones como la tienen muchos gobernadores (…) tampoco vi que fuera cuestionado y estigmatizado como lo hace usted porque está con Cambio Radical”, puntualizó.



Palacios le dice: “Los estamos cuestionando desde el momento en que están siendo investigados”.



“Usted está repitiendo clichés (…) cómo está de moda cuestionar a estas personas por estar en Cambio, usted lo hace libremente”, le afirma Lara.



Y, nuevamente, le dice que él no va a responder porque no le corresponde hablar del partido. A lo que Palacios le cuestiona: “¿Cómo no le va a corresponder hablar de su partido?”. En ese instante, Lara le dice: “No, no me corresponde hacerlo, hable con el director. Yo le puedo responder sobre mi elección. Hablé con él”.

Claudia Palacios lo confronta y le dice: “Si usted responde solamente por su elección, ¿por qué no se lanzó como un candidato independiente?”.



“Porque no se puede (…) el partido es prácticamente dueño de su curul, entonces si usted tiene que repetir en el mismo partido”, le respondió el miembro de Cambio Radical, quien le dice a Palacios que sus cuestionamientos son “subjetivos” y es una “opinión política”.



A lo que la periodista le responde: “No es cierto. Usted está evadiendo la pregunta y vuelvo y le pregunto, es complejo para una persona estar en una lista que llegó subiendo 7 curules con unas personas cuestionadas, ¿cómo va a trabajar usted con unas personas cuestionadas? Porque usted tiene que trabajar en equipo”.



Lara en ese momento la recrimina y le dice que es una pregunta editorial: “Ya le respondí lo que le tengo que responder”. Palacios finaliza indicando que le parece “muy peligroso (que no hable de ese tema), además, tratar de hacerse el que no entiende lo que le estoy planteando”.



