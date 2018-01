‘Si siguen votando por los mismos, seguirá pasando lo mismo’

El excandidato presidencial y primero en la lista a Senado del Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo, se mostró confiado en que ese partido tendrá una buena representación en el legislativo.

Robledo le dijo a EL TIEMPO que las listas a Senado y Cámara del partido son excelentes y que no hay que “hacer caso” de los “espantapájaros” que sacan cada cuatro años para “confundir incautos”, porque el Polo es el “mejor dotado para contribuir con los cambios democráticos” del país.



¿Por qué desistió de la candidatura presidencial?

Mi candidatura presidencial se planteó para alcanzar una gran unidad, capaz de vencer los proyectos reeleccionistas de los gobiernos de los últimos 16 años, porque lo peor que nos puede pasar es que reinstalen la falsa alternativa bipartidista. Cuando creamos Coalición Colombia dije que allí lucharía en el puesto que me tocara, siempre pensando en lo que fuera mejor para el país. Y en eso ando.



¿Inscribirse como primero de la lista del Polo Democrático fue un salvavidas para el partido?

Mi candidatura presidencial se aprobó con el convencimiento de que los otros candidatos del Polo recogerían mis votos de 2014. Tomada la decisión de respaldar a Sergio Fajardo, el Polo concluyó que lo mejor era que volviera al Senado, donde espero jugar un papel nuevo para mí: defender las transformaciones democráticas de ese gobierno.



¿Qué significa ser cabeza de lista del Polo?



Un gran honor. Porque vamos con excelentes listas al Senado y a la Cámara y este es el partido mejor dotado para contribuir con los cambios democráticos que necesita Colombia.

¿Teme que el Polo pueda perder la personería jurídica?



No. No les hagan caso a las fuerzas retardatarias que cada cuatro años sacan ese espantapájaros para confundir incautos.



¿Su eje principal seguirá siendo la lucha contra la corrupción?



Ese tema será muy importante porque cada peso que se roban martiriza a la gente. Y porque, y esto es de lo más perverso, fue el sistema que crearon para poder gobernar de la peor manera y ganar las elecciones. Muchos colombianos ignoran que el subdesarrollo y la desigualdad y la discriminación social tienen causas y causantes conocidos.



¿Qué otros temas abordará en su campaña para el Senado?



En la base del desastre nacional está una economía de mercado que crea apenas 5.800 dólares por habitante al año y en la que el 75 por ciento de los trabajadores están en el desempleo o el rebusque. Con un agro y una industria arrinconados y unos sistemas de salud y educación mediocres, sobran temas de donde cortar.



¿Cuál es la estrategia de campaña?



Insistirles a los colombianos en que si siguen votando por los mismos, pues seguirá pasando lo mismo, algo que no es positivo para el progreso del país. Y que Colombia necesita el cambio democrático que nosotros proponemos.



¿La coalición sigue firme para las elecciones de este año?



Vamos por un excelente resultado en las elecciones al Congreso del 11 de marzo y a seguir de largo para las presidenciales. Porque Sergio Fajardo es el único candidato capaz de vencer a los mismos con las mismas que quieren perpetuarse en el poder.

¿Usted y los otros candidatos recorrerán el país junto a Fajardo?



Lo que hemos conversado con Sergio Fajardo, Claudia López, Iván Marulanda y los demás dirigentes la Coalición Colombia –Polo, ‘verdes’ y Compromiso Ciudadano– es que, en actos públicos conjuntos, llevaremos nuestra propuesta por todo el país.



¿Qué puntos aportó usted en la candidatura de Sergio Fajardo?



El acuerdo que suscribimos el Polo, Compromiso y Alianza Verde fue el trabajo conjunto de unos excelentes compromisarios y refleja los puntos de vista de los tres sectores. Son 20 capítulos, 27 páginas cuya su aplicación les introducirá cambios positivos a los diferentes aspectos de la vida nacional.

