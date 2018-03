‘Creo que mucha gente nos quiere’: Iván Márquez

Iván Márquez, cabeza de lista al Senado por la Fuerza alternativa Revolucionaria del Común, habla del rechazo de la población a la incursión de la desmovilizada guerrilla de las Farc en la política, del recibimiento que les ha dado la gente, el comportamiento de las disidencias y lo que pasaría si fracasa el proceso de paz

¿Usted creía que la población los quería?

Sí, yo creo que mucha gente nos quiere y hay otra que no. Hay quienes juzgan que la Farc haga proselitismo sin pasar por justicia, pero eso es un asunto ya resuelto.



Nosotros estamos comprometidos a someternos a la Jurisdicción Especial para la Paz, eso está plasmado en el acuerdo de La Habana; a alguna gente le hace falta leer con más detenimiento lo que acordamos. Nos vamos a someter a la JEP, pero debemos tener también la certeza de que podemos hacer política. No se nos puede condenar antes de que hablemos.



¿Usted siente que los están vulnerando?



Nos están matando, claro. Nosotros no firmamos un acuerdo de paz para que nos maten uno a uno, así como hicieron con la Unión Patriótica. Yo ya vine de esa experiencia; cuando nos estaban matando, me regresé al monte. Fue un proceso de paz fallido; no queremos que este se convierta en eso, el Gobierno debe cumplir la palabra empeñada. Los acuerdos son para cumplirlos, aquí no se puede poner conejo.



¿Si fracasa, usted volvería al monte de nuevo?



No, nosotros no queremos eso, no es la opción. Hemos tomado una decisión en firme, vamos a seguir en la política abierta y legal. Esperamos que nos dejen. No volver esto un lío judicial, que es lo que quiere el Fiscal. Yo no sé quién le está dictando.



Sectores políticos dicen que ustedes tiraban bombas y los amenazaban y que ahora se quejan por el abucheo de la gente con huevos...



Es que estamos en paz, no en guerra, esa es la diferencia. Les respondo que miren esta realidad, estamos ya en paz. Somos ya un movimiento político legal, nosotros no podemos ponernos a tirarle bombas a nadie, sobre todo al adversario militar, porque las bombas iban contra el adversario militar.



¿Los comportamientos de disidencias de las Farc comprometen al partido?



Ellos han tomado una decisión, pero uno no deja de esperar que sea objeto de una reflexión y un análisis interno, pensamos que en el fondo sí quieren una solución política.



Hay que cambiar ya. Está llegando la hora de que los que no han gobernado gobiernen para ver cómo nos va. Hemos propuesto un gobierno de transición, tenemos a Timochenko trabajando en ese propósito.



