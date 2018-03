Uribistas serían los más votados para el Senado

04 de marzo 2018 , 02:13 a.m.

Si las elecciones al Senado fueran mañana, el Centro Democrático sería el primer partido en votación y alcanzaría veinte de las cien curules de esa corporación.



El dato lo reveló la encuesta de Guarumo S.A.S. -EcoAnalítica Medición y Conceptos Económicos S.A.S., realizada para EL TIEMPO y W Radio y que se conoce a una semana de las elecciones legislativas.

De acuerdo con la medición de la intención de voto a Senado, el partido uribista obtendría el 20,1 por ciento de los votos, con lo que alcanzaría la primera votación en esa corporación.



Este porcentaje les daría a los uribistas aproximadamente unas 20 curules.



Actualmente, el partido del expresidente Álvaro Uribe tiene 20 senadores, luego de que una decisión del Consejo de Estado lo despojó de una curul para entregársela al Movimiento Mira. Es decir que, según la encuesta, ni subiría ni bajaría.



Luego de los uribistas está el Partido Liberal con el 9,9 por ciento de intención de voto. Los liberales tienen en la actualidad 17 senadores.



Le sigue Cambio Radical, el partido del candidato presidencial Germán Vargas Lleras, el cual obtendría la tercera votación en el Senado con 8,1 por ciento. Hoy día, esta colectividad ostenta nueve senadores.



Posteriormente se ubicaría Alianza Verde, colectividad que tiene en la actualidad cinco senadores, con 6,1 por ciento de intención de voto para las elecciones del domingo.



Después vienen dos partidos grandes: el Conservador y ‘la U’. En cuanto al primero, la encuesta arrojó una intención de voto de 5 por ciento y para el segundo, un 4,8 por ciento. Los senadores conservadores son 17 y ‘la U’ eligió 21, pero hay tres suspendidos.



La encuesta ubicó luego a la llamada ‘lista de la decencia’, impulsada por los candidatos presidenciales Gustavo Petro y Carlos Caicedo, la fórmula vicepresidencial del liberalismo, Clara López, el Mais y la UP. Esta plancha alcanzaría el 4,7 por ciento de los votos.



Tras esa lista aparece el Polo, con 4 por ciento; Opción Ciudadana, con 1,8 por ciento; el Movimiento Mira, con 1,5 por ciento; Colombia Justa y Libres, con 1,1 por ciento; Todos somos Colombia, con 0,7 por ciento; Farc, con 0,6 por ciento; Somos, con 0,5 por ciento; Unión con fortaleza, con 0,2 por ciento, y Sí se puede, con 0,1 por ciento.



El voto en blanco llega al 16,1 por ciento y el no sabe o no responde, a 14,7.



Expertos en temas electorales afirmaron que, en todo caso, a esta encuesta de opinión habría que sumarle la maquinaria que tienen algunos partidos políticos y que tradicionalmente votan por ellos.



Las elecciones legislativas son un impulso bastante grande para las campañas presidenciales en términos de maquinaria, ya que varias colectividades ponen este apoyo al servicio de los candidatos a la jefatura del Estado para respaldar sus aspiraciones.Sin embargo, el poder real de estas votaciones solo se verá en la primera vuelta.

Educación, el tema de la campaña

La educación resultó ser el tema sobre el que más propuestas de los candidatos presidenciales quieren escuchar los ciudadanos.



De acuerdo con la encuesta, un 23,3 por ciento de los entrevistados respondió que este asunto es el principal sobre el que deberían hablar los aspirantes.



Luego de la educación, el segundo asunto en importancia fue el empleo, con 16,8 por ciento, y el tercero el de la salud, con 15,7 por ciento.



La lucha contra la corrupción, uno de los temas que más suenan en los medios de comunicación y que incluso es bandera de campaña de alguno candidatos, parece que no es una de las inquietudes centrales de los colombianos. El combate a este flagelo está en el cuarto lugar de las preocupaciones, con el 11,5 por ciento.



Luego vienen asuntos como la reducción de la pobreza y la necesidad de una reforma judicial.



De los resultados también llama la atención que el tema de la implementación de los acuerdos de paz con las Farc pareciera ser un asunto que ya no está en la óptica de los colombianos.



De acuerdo con la encuesta, solo el 3,3 por ciento de los consultados expresó su interés en que este fuera uno de los temas de los candidatos que se disputan el poder.

Ficha Técnica

Persona natural o jurídica que realizó la encuesta: Guarumo S. A. S. - EcoAnalítica Medición y Conceptos Económicos S. A. S. Persona natural o jurídica que la encomendó: El Tiempo y La W. Fuente de financiación: El Tiempo y La W. Objetivo general: intención de voto de los colombianos para las próximas elecciones presidenciales y de Congreso (Senado) de 2018. Universo de estudio: colombianos habilitados actualmente para ejercer el derecho al sufragio y, por consiguiente, participar en las elecciones de 2018. Corresponde a 36’011.052 personas (dato reportado por la Registraduría Nacional del Estado Civil a diciembre 11 de 2017). Población objetivo del estudio: colombianos habilitados actualmente para ejercer el derecho al sufragio y, por consiguiente, participar en las elecciones de 2018, excluyendo a aquellos que tienen inscritas su cédulas en consulados (647.329 personas) y cárceles (16.571). Total de la población objeto de estudio: 35’347.152 personas, que corresponde al 98,1 % del potencial total de votación del país. Diseño de la muestra: el diseño de la muestra es probabilístico, en cuatro etapas, estratificado en la primera etapa, el método de selección es Muestreo Aleatorio Simple (MAS) en las cuatro etapas. Selección primera etapa de muestreo: se seleccionan puestos de votación mediante un diseño estratificado y en el interior de cada estrato se seleccionan puestos de votación por MAS, el marco muestral utilizado para esta etapa se construyó a partir de los resultados de las elecciones de primera vuelta de 2014 a nivel de puesto de votación, obtenido de la página web de la Registraduría Nacional. Los criterios de estratificación considerados son región, para la que se conformaron cinco regiones, y cantidad de votos registrados por puesto de votación. En esta primera etapa se seleccionaron 85 puestos de votación, distribuidos en 54 municipios del país. En la segunda etapa de muestreo se seleccionan manzanas en el área de influencia de cada uno de los puestos de votación. En la tercera etapa de muestro se seleccionan por MAS cinco viviendas en cada una de las manzanas seleccionadas y en la cuarta y última etapa se seleccionan personas mayores de 18 años en cada vivienda. Tamaño de la muestra: total de personas encuestadas, habilitadas para votar: 7.174. Total de personas encuestadas que manifestaron su intención de voto en 2018: 3.425. Técnica de recolección: encuesta presencial cara a cara en hogares de los encuestados. Distribución de la muestra: nivel nacional, desagregación en cinco regiones: Acacías, Aguazul, Amagá, Armenia, Barranquilla, Bello, Bogotá, Bucaramanga, Buenaventura, Calamar, Calarcá, Caldas, Cali, Campo de la Cruz, Canalete, Carolina, Cartagena, Cartago, Caucasia, Chía, Cimitarra, Corozal, Cota, Cúcuta, Dibulla, El Guamo, Envigado, Facatativá, Flandes, Fúquene, Fusagasugá, Girón, Granada, Guacarí, Guarne, Ibagué, Ipiales, Jamundí, La Ceja, Lérida, Los Patios, Manizales, Mariquita, Medellín, Mitú, Mompós, Montenegro, Montería, Neiva, Nemocón, Olaya, Palmar, Palmira, Pasto, Pereira, Popayán, Riohacha, Rionegro, Sabanagrande, Sampués, San Gil, Santa Marta, Sibaté, Tolú, Tunja, Túquerres, Valledupar, Villa de Leyva, Villavicencio, Yopal, Yumbo. Marcos muestrales: registro de puestos de votación de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Preguntas concretas que se formularon: 1.¿Usted ha votado en alguna de las tres últimas elecciones en el país (Presidente, Congreso, mandatarios locales? 2. ¿Usted votará en las próximas elecciones presidenciales de 2018? 3. ¿En qué ciudad está registrada su cédula para votar? 4. ¿En qué estrato le llega su factura de servicio de energía? (1, 2, 3, 4, 5, 6). 5. ¿En qué grupo de edad se encuentra usted? De 18 a 25 años, de 26 a 35 años, de 36 a 45 años, de 46 a 55 años, más de 55 años 6. Género: femenino - masculino 7. A continuación le voy a mostrar un tarjetón; si las elecciones al Congreso (Senado) de Colombia fueran mañana, ¿usted por cuál partido votaría? RU. (Seleccione una sola opción) 8. A continuación le voy a mostrar un tarjetón de candidatos a la presidencia de la República de Colombia. Si las elecciones fueran mañana, ¿usted por quién votaría? (seleccione una solo opción) 9. A continuación le voy a mostrar un tarjetón con el listado de candidatos a la presidencia de la República Colombia, ¿usted tiene una imagen favorable o desfavorable de las siguientes personas? 10. ¿Usted votará el próximo 11 de marzo por alguna de las consultas interpartidistas para elegir candidato presidencial? 11. ¿De las consultas que se tienen programadas para el 11 de marzo, usted? 12. ¿Por cuál de los candidatos de la Consulta por la Inclusión Social para la Paz votaría? (Carlos Caicedo y Gustavo Petro). 13. ¿Por cuál de los candidatos de la Gran Consulta por Colombia votaría? (Alejandro Ordóñez, Iván Duque y Marta Lucía Ramírez). 14. ¿Cuáles considera que son los principales temas sobre los que los candidatos deberían plantear sus propuestas de gobierno? Personajes por quienes se indagó: remitirse a la pregunta 8 del formulario de recolección. Fecha de recolección: del 24 de febrero al 1.° de marzo de 2018. Número de encuestadores: 105. Margen de error: el error es del 2,7 % con un nivel de confianza del 95 %. Estadístico: Amanda Soto A.

