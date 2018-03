Regulación de apps como Uber y Cabify llega al debate de campaña

02 de marzo 2018 , 10:57 a.m.

La plataforma de transporte Cabify apoyará a 9 candidatos al Congreso de la República con la intención de que estos, en caso de llegar, promuevan una regulación que permita el funcionamiento de plataformas tecnológicas de esta naturaleza, en las que también está Uber.



La firma española lanzó la campaña #VotaPorMiguel, por medio de la cual busca que 9 candidatos de seis partidos políticos se comprometan a sacar adelante un proceso de ley que llene el vacío legal en el que se encuentran estas plataformas.

Sin embargo, esta ha generado rechazo por parte de otros candidatos que, al contrario, vienen del sector de los taxistas, como es el caso específico de Hugo Ospina, líder del gremio y candidato a la Cámara de Representantes por el partido de la U.



La campaña, como explicó a Portafolio Camilo Sarasti, director general de Cabify para Colombia, no significa apoyo financiero: “La idea con esta iniciativa es aliarnos con los políticos para que podamos operar con todo el respaldo de la ley”.



Explicó que su propuesta es aportar 1 por ciento del valor de cada trayecto que paguen los usuarios y que ese dinero se vaya directamente a la mejora de la infraestructura vial de las ciudades. Esto, a través de la creación de una nueva categoría de transporte privado. “Queremos quitar el estigma de pirata a nuestros conductores”, aseguró.



Los candidatos que se sumaron a la campaña, según difundió Cabify, “expresan abiertamente su favorabilidad hacia este tipo de transporte y algunos incluso nombran propuestas específicas en pro de la regulación”.



Estos son: Pierre García, Gabriel Santos (Centro Democrático), Andrés García Zuccardi (Partido de la U), Juan Carlos Losada, Roberto Monsalvo (Partido Liberal), Catalina Ortiz, Mauricio Toro (Alianza Verde), Telésforo Pedraza (Partido Conservador) y Felipe Ríos (Cambio Radical).



Hugo Ospina ha respondido a esta iniciativa de forma aireada, calificando a Cabify como “captadora ilegal de dinero” y a sus directivos como “bandidos y delincuentes”.

Y estos son los mediocres y oportunistas ,que engañan a los ilegales con promesas chimbas .tuvieron 4 años en el congreso algunos y no hicieron ni mierda ..mediocres de medio pelo ..invito al gremio de taxistas que no vayan votar por estos oportunistas. pic.twitter.com/b4wLmPtvSk — Hugo Alberto Ospina (@hugoospina55) 1 de marzo de 2018

En diálogo con ELTIEMPO.COM, Ospina dice que son “oportunistas” que “se aprovechan de la esperanza de estos señores de carros particulares” y dice que el Estado los declaró ilegales y ya se han caído tres propuestas similares en el Congreso de la República.

Cabify regalará viajes a sus usuarios que voten en los 12 puntos más importantes distribuidos en Barranquilla, Cali, Medellín y Bogotá, y si bien las direcciones son públicas en la página de la campaña Vota por Miguel, a la empresa le preocupó que Ospina las publicara en su Twitter invitando “a todos nuestros compañeros que ese día nos acompañen a denunciar esos bandidos”.



Fuentes de la empresa explican que hay preocupación porque en eventos parecidos han salido sus conductores con vidrios rotos o heridas. Preguntado sobre si esta declaración se trata de una amenaza, Hugo Ospina respondió: “Nosotros nunca amenazamos, nosotros cumplimos, y nosotros pedimos vehículos de Uber y Cabify y se los entregamos a las autoridades. Eso lo he dicho públicamente”.



Explicó que eso es lo que planean hacer el día de las elecciones parlamentarias.



Pero además, algunos candidatos le han manifestado a Cabify su preocupación por las palabras de Ospina, quien incluso dice en su Twitter que se imagina “que esos candidatos también apoyan el hurto de celulares, el narcotráfico”. Ospina, sin embargo, asegura que estas declaraciones no son calumniosas y que él siempre reitera que estas plataformas prestan un servicio ilegal.



“Estos son los mediocres y oportunistas que engañan a los ilegales con promesas chimbas”, dijo también a través de su cuenta. Gabriel Santos, candidato a la Cámara e hijo del exvicepresidente Francisco Santos, difundió un comunicado rechazando las palabras de Ospina. “Conozco el gremio de los taxistas y NO son como Ospina”, dice, y agrega que “merecen a alguien con mayor capacidad de argumentación para defender sus posturas”.

El señor @hugoospina55 nos sacó la cruceta a los que en ejercicio de la libertad de opinión defendemos la tecnología como eje de transformación de la sociedad. Idea representada por las apps de trasporte pensando en el bienestar del ciudadano. pic.twitter.com/03YpNrpz7n — Gabriel Santos G. (@GabrielSantosCD) 1 de marzo de 2018

Cabify, por lo pronto, tiene listo el borrador de proyecto de ley, que puede ser usado por cualquiera de los candidatos que quede elegido. Mientras tanto, esperan que este viernes el número de aspirantes al Congreso que los apoyan suba a 15 y, aunque desde la empresa no contemplan acciones legales contra Ospina por sus declaraciones, esperan que el Estado tome algún tipo de medida.

Estas son algunas de las posturas en el debate

“Hemos apoyado tres proyectos de ley para apoyar en ese proceso de modernización del transporte en Colombia”: Andrés García Zuccardi. “Los usuarios tienen que tener el derecho de poder obtener un mejor servicio a través de este tipo de tecnologías, entre estas el servicio de transporte individual de pasajeros”: Juan Carlos Losada. “Hay para todos. Podemos usar taxi, podemos usar diferentes plataformas sin ningún problema, pero necesitamos que el Gobierno, que se hizo el loco con el tema de la reglamentación y que los dejó en la ilegalidad, los reglamente urgente”: Catalina Ortiz. “Estamos trabajando por la legalización de plataformas como Cabify y todas aquellas que prestan un beneficio a los ciudadanos”: Mauricio Toro.

Las propuestas del otro lado

Hugo Ospina, como representante del gremio de los ‘amarillos’, dice que si llega a la Cámara de Representantes, por Bogotá, velará porque se cumplan las disposiciones del Código Nacional de Tránsito respecto a que los taxistas con mal comportamiento pierdan su licencia por seis meses.



También propone que en el país, para comprar un vehículo nuevo de gama baja, se entregue un vehículo de carburador viejo para chatarrización, y que solamente con el certificado se entregue la nueva licencia. Para carros de gama media, dos vehículos viejos, y para carros de gama alta, tres vehículos viejos.



En el caso de un comprador nuevo, debería comprar primero el vehículo para chatarrización. “Así como pasa con los taxis”, dice.



Propone además que, para evitar medidas como la prohibición de parrilleros en motocicletas, todas las motos tengan un GPS y que la Policía las pueda seguir en tiempo real. Además, que quienes no presenten accidentalidad lo vean reflejado en una disminución del precio de su póliza de seguro.



