‘Nos limitaremos a dos periodos de Congreso’: Gustavo Bolívar

Gustavo Bolívar, senador elegido por la ‘lista de la decencia’, es consciente de que una cosa será el panorama para su bancada en esta corporación (4 senadores) si Gustavo Petro es presidente y otro si no lo es.



Bolívar le dijo a EL TIEMPO que buscará un consenso entre los partidos sobre “asuntos comunes del país” para trabajar en ellos.

Hay quienes critican que su lista se autodenomine de los ‘decentes’, como si el resto de las personas no lo fueran, ¿qué responde a eso?



Sí, tienen razón, porque afortunadamente hay más gente decente. La verdad no sé quién le puso el nombre, pero para hacer honor al mismo, les pedí a todos los de la lista que hiciéramos un acto que demostrara nuestra decencia y nos fuimos a una notaría y suscribimos un convenio, que tienen que cumplirlo los elegidos, con unos compromisos que son una autorreforma política: nos limitaremos a dos periodos de Congreso, no vamos a aceptar 'mermelada' ni vuelos en primera clase y vamos a comprometernos contra el ausentismo, entre otras cosas.

¿Cree tener la credibilidad necesaria para que lo escuchen en el Senado?



Claro que sí, la credibilidad y la autoridad moral, que es lo que más importa en un movimiento político. Hay muchos en el Congreso que no tienen esa autoridad moral para hablar contra la corrupción o la desigualdad. Precisamente uno de los primeros proyectos que presentaré es una reforma electoral para que todo eso que está pasando desaparezca y que la votación de la gente se refleje en un resultado transparente.



¿Es consciente de que la mayoría de los partidos no comparten muchas de las propuestas de Petro?



Sí, claro, somos conscientes de eso, pero, sin embargo, uno ve que las fuerzas alternativas han tenido un avance en esta elección. Si uno cuenta los 10 senadores de los ‘verdes’, los 5 del Polo, los 4 nuestros, los 3 del Mira, que siempre han sido alternativos, suman más de 20 congresistas que antes no había. ¿Qué le ha faltado al Congreso que usted se compromete a cambiar en el primer año como senador?

Creo que ha faltado el liderazgo de alguien que recoja todas las bancadas y les diga 'hay temas que nos dividen, por ejemplo el de la paz, pero busquemos asuntos comunes de país y saquémoslos adelante'. Me comprometo con los electores de la 'lista de la decencia' a tratar de solucionar ese problema en mi primer año.



¿Qué panorama les ve a las ‘listas de la decencia’ en el Congreso si Petro no es presidente?



Difícil, porque vamos a ser una bancada minoritaria. La idea nuestra es que esto hasta ahora comienza y que la gente que votó por nosotros se sienta muy orgullosa de que cumplamos los acuerdos que hicimos.

