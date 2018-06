Con sesiones extras, respiro a reglamento de justicia para la paz

El Congreso le dio un respiro este miércoles al proyecto de ley que crea el procedimiento para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), aunque esto no significa necesariamente que la iniciativa esté totalmente a salvo.

El Senado creó una subcomisión que, en palabras de quien la propuso, el conservador Juan Diego Gómez, busca “bajarle el tono” al pulso político entre el sector que acompaña al presidente elegido Iván Duque y el Gobierno Nacional, que se debería dirimir en las sesiones extras.



El propósito de esta subcomisión es que las bancadas de todos los partidos políticos expresen sus inquietudes y reparos sobre este proyecto de ley y que se busque un camino para que el remate del actual congreso no se traduzca en una pelea con el



La Cámara de Representantes, por su lado, derrotó a las nuevas mayorías que acompañarán a Duque y pedían que el proyecto se siguiera aplazando, y lo aprobó en su totalidad, con lo que el balón quedó en la cancha del Senado.



El procedimiento de la JEP son las reglas mediante las cuales funcionará la jurisdicción que procesará a los actores del conflicto armado, excombatientes de las Farc y militares. Expertos han coincidido en que es similar a los códigos de procedimiento en materia penal o civil.



Aunque el respiro que recibió la JEP en el Capitolio servirá seguramente para bajar la crispación de los últimos días entre congresistas de varios partidos, este miércoles también afloraron varios argumentos de fondo, a favor y en contra de este modelo de justicia, que con toda certeza alimentarán el debate en las sesiones por venir.



La senadora por el Centro Democrático Paloma Valencia afirmó que una de las razones principales para la oposición de su partido es que la Corte Constitucional no se ha pronunciado sobre la ley estatutaria de la JEP y que mal haría el Congreso al tramitar un procedimiento “sobre una ley que no existe”.

Adicionalmente, según la congresista, todavía no está del todo claro el procedimiento que seguirán los miembros de las Fuerzas Armadas que tengan que acudir a este modelo de justicia. “En opinión del Centro Democrático, ellos no pueden estar en esa jurisdicción porque la manera como fueron elegidos los jueces no da garantías”, afirmó.



Además de esto, Valencia afirmó que su partido considera “que quienes cometieron delitos de lesa humanidad no pueden tener representación política hasta que no cumplan las penas que le imponga la JEP”.



En la otra orilla, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, ha sido el principal escudero del Gobierno en el Congreso en la defensa de la viabilidad jurídica de esta iniciativa.



Entre sus argumentos ha estado que esta norma de procedimiento no tiene ninguna relación con la ley estatutaria que está analizando la Corte Constitucional, sino que es un mandato del acto legislativo que creó este modelo de juzgamiento.



Rivera puso como ejemplo que “la Constitución de 1991 ordenó una ley estatutaria de la administración de justicia, y el Congreso se tomó toda la década de los noventa para aprobarla, pero antes de que ello ocurriera aprobó varios códigos” de procedimiento.



Este miércoles, al concluir el periodo ordinario de sesiones y en virtud de que no se pudo aprobar la ley, el Gobierno convocó al Congreso a sesiones extras hasta el próximo 3 de julio, para que se encargue de este proyecto y otros 14 de diferentes temas.



Para el gobierno del presidente Santos, la aprobación de la ley de la JEP es un reto.



POLÍTICA