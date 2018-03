‘Con trabajo decente podemos ayudar a la gente’: Gabriel Santos

Seguridad, ley de empleo para beneficiar a los jóvenes y la lucha contra la corrupción son, entre otras, tres de las principales banderas que lidera Gabriel Santos García como candidato a la Cámara por Bogotá por el Centro Democrático. En entrevista con EL TIEMPO, reconoce que, en efecto, su padre, el exvicepresidente y excandidato a la alcaldía, Francisco Santos, es su consejero “porque nadie como él conoce la ciudad”.

Dice que este es un momento clave para que los jóvenes le den la oportunidad de renovar la forma de interactuar con los políticos: con hechos y no con palabras.



¿Qué propone frente a temas como seguridad?



Permitir el aumento del pie de fuerza de manera eficiente y rápida; la eliminación de la dosis personal y la creación de una policía cívica que nos permita atender ciertos sectores vulnerables con exmiembros de las Fuerzas Militares con armas no letales, para que nos ayuden a cuidar colegios, TransMilenio y parques, principalmente.



¿Y se puede generar empleo para jóvenes?



A través de la ley de empleo juvenil que permita que, por medio de la reducción de impuestos, se acabe la excusa de la experiencia profesional, para poder acceder a un empleo.

¿Y qué hacer contra la corrupción?



Hay que acabar con la reducción de penas en caso de corrupción. Esto es equiparar las penas de los corruptos con las de los violentos, y sin derecho a reducción de pena. También vamos a hacer una auditoría minuciosa de los cuatro contratos más grandes para Bogotá: TransMilenio, la planta de tratamiento de aguas residuales (Ptar), en Canoas; la construcción de la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) y el metro de Bogotá.



¿Qué es lo que le gusta de la política?



La perspectiva de cambiarle la vida a la gente. Hay tantas necesidades que yo creo que con un trabajo decente podemos ayudar a tener una vida más digna.



¿Y cuándo decidió tomar ese camino?



Cuando uno crece viendo a los papás trabajando siempre por los que más lo necesitan, cuando los ve luchando en contra de la violencia, en medio de un secuestro y del exilio, uno crece con las ganas de volver para ayudar a aquellos que necesitan del apoyo del Estado.



¿Cómo fue pasar del sector privado al público?



Estaba en el sector privado y después me fui a trabajar en la campaña de mi papá (Pacho Alcalde). Allí me enamoré de la forma como él hace política, con decencia. Luego paso al Congreso y me encuentro con un muladar, con algunas excepciones. Y en ese momento me comencé a cuestionar qué estaba haciendo, a los 26 años, para cambiar la política. Y me doy cuenta de que cuando los jóvenes nos alejamos de la política nos convertimos en parte del problema y no de la solución.



¿Cómo sueña a Bogotá?



Segura, sin drogas y con soluciones de movilidad por medio de la tecnología.



