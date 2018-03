Registrador dice que hay que eliminar las listas abiertas al Congreso

El llamado voto preferente que establece la Constitución y que fue creado en una reforma del 2003 es el responsable de la complejidad que tiene nuestro sistema electoral. Parece curioso, pero no lo es, que precisamente este domingo, día de elecciones, el registrador Nacional del Estado Civil, Juan Carlos Galindo, anuncie que presentará un proyecto de reforma al Código Electoral, que considera “obsoleto” y que revele que propondrá una reforma constitucional para eliminar el voto preferente.

¿Por qué no es curioso que las reformas sean anunciadas hoy? Porque el mismo registrador Galindo revela que ha sentido en estos meses que el país electoral tiene una gran confusión sobre la modalidad para votar. Cree que muchos electores consideran “votar una tarea endemoniada”. Y a eso adjudica la altísima cifra de votos anulados hace 4 años: el 10 por ciento de la votación.



Galindo, quien estudio derecho en la Javeriana y tiene maestría en derecho de la Universidad de Lovaina, ocupa la Registraduría desde diciembre del 2015.



Para las elecciones de hoy tenemos 36 millones 25.318 colombianos habilitados para votar en el territorio y en otros 69 países.



Votar este año parece complicado…



Yo diría que votar es complejo por razón del voto preferente, que obliga a que la tarjeta tenga que incorporar el logo del partido y los números de cada uno de los candidatos. Así, el elector debe marcar el logotipo del partido por el que vota y por el número de candidato. Tenga en cuenta que solo para Senado son 944 candidatos.



Si se vota por el logo del partido y no por el número del candidato, ¿es válido?



Claro que sí, es un voto válido para el partido y va a tener un efecto respecto del umbral que es el número de votos válidos que debe tener el partido para poder entrar en la asignación de curules; para el Senado de la República es el 3 por ciento de la votación válida. Estimamos que ese umbral podrá estar entre 400 y 420 mil votos, pensando en una votación de 16 millones.



¿Cuáles son las edades que más votan?



Los adultos. Por eso, tenemos varias campañas para estimular el voto de los jóvenes. La primera es el diploma electoral: un certificado que se va a entregar a los jóvenes que acaban de alcanzar su mayoría de edad y votan por primera vez. Son los muchachos que tramitaron la cédula entre el 2 de junio del 2016 y el 11 de noviembre del 2017. Si van a votar se les entregará el certificado electoral y un diploma electoral. Son algo más de un millón trescientos catorce mil. La otra campaña es en redes con el #YoNoDejoAColombiaEnVisto.



¿En qué consiste?



Si hay algo que molesta a los jóvenes es que los dejen en ‘visto’ en WhatsApp, es decir que los lean y no les respondan. Por eso hicimos el hashtag. Es la repuesta.

¿A qué adjudica la baja participación de jóvenes en las elecciones?



Apatía e indiferencia con la institucionalidad. Ellos viven mucho en las redes. Y esa baja participación es culpa de las propias instituciones políticas y estatales, y de los adultos, que no nos hemos preocupado por invitar a los jóvenes a los certámenes democráticos; entonces se han sentido aislados, separados, como que la cosa no es con ellos. Dada esta situación, desde el año 2016, en la Registraduría estamos adelantando nuestra campaña ‘Todos Somos Democracia’, para decirles a los jóvenes que en sus manos está el presente y el futuro de Colombia; que voten para elegir a quienes consideren los mejores hombres y mujeres, y que participen políticamente en la toma de las decisiones que nos atañe a todos.

¿El país electoral está funcionando bien con circunscripciones departamentales y nacionales?



Creo que se debe pensar y debatir si se debe mantener la circunscripción nacional para Senado de la República o si debemos regresar al sistema de circunscripciones departamentales.



¿Y usted es partidario de qué?



En este momento estamos trabajando en un proyecto de reforma del sistema político electoral. Son ajustes que creemos necesarios.



¿Cuáles son básicamente las reformas que proyecta proponer?



Hay que hacerle una revisión al Código Electoral que data del año 86.



¿Propondrá el voto electrónico?



No. De 195 países en donde hay sistemas electorales, solamente en 8 hay voto electrónico; incluso en países como Holanda, Inglaterra y Alemania, que tuvieron voto electrónico, regresaron al voto manual.



¿Por qué?



Por los riesgos que hay de ‘hackeo’ y ciberataques y porque ese sistema no tiene la solidez de conservar los votos.



¿En estas elecciones, qué es lo que complica tanto votar?



El voto preferente. En mi criterio, hay que regresar a la lista cerrada, con un mecanismo de democracia interna de los partidos. La Registraduría podría organizar consultas internas dentro de los partidos, para que ellos organizaran sus listas y luego, las elecciones tendrían un mecanismo de voto por partido, mediante una sencilla tarjeta electoral, máxime de un tamaño carta, con solo los logotipos de los partidos para que los colombianos voten y no se presente un fenómeno de votos nulos tan alto como hemos visto históricamente en las elecciones.

¿Como registrador usted es partidario de que se elimine el voto preferente?



Sí.



¿Cuál otra reforma propondrá?



Fortalecer a los partidos y movimientos políticos para que tengan una mayor autonomía y fortaleza administrativa, para que puedan contar con registros de afiliados y también llevar a cabo mecanismos de democracia interna para seleccionar los candidatos para las elecciones.



¿A qué llama usted autonomía administrativa?



Mayores recursos administrativos, estructura de gestión, y una mayor presencia a nivel municipal, departamental y nacional, para que lleven registros de afiliados, que puedan manejar mucho mejor la comunicación y organización con sus afiliados, para que incluso realicen consultas internas con sus propios afiliados. Por eso estamos hablando de modificar el código electoral para lograr: primero, eliminar el voto preferente, dos: fortalecer los sistemas administrativo de los partidos, y tres: revisar los mecanismos de control de la financiación de las campañas políticas. Algunas de esas reformas deben ser constitucionales y otras legales.



¿El voto preferente es el que ha originado todo este enredo?



Sí. Es el que ha generado la complejidad en la votación y que ha conducido por un lado a dificultar la votación para los ciudadanos y en segundo lugar a elevar el costo de las campañas, generar una cantidad de votos nulos y que ha conducido a controversias y luchas internas entre los candidatos de la misma colectividad.



¿El voto preferente ha producido, además, una personalización de la elección?



Sí. Observe que otro de los efectos que ha producido el voto preferente es que el contendor mío no sea de un partido diferente al mío sino el de mi propio partido. La competencia está dentro de los partidos, cuando tiene que ser todo lo contrario: el partido tiene que ser fuerte en sus listas, tiene que tener unidad. Mi preocupación hoy es que el sistema genera dificultades al votar y permite que los electores se equivoquen al votar, marcando mal el voto.

¿Si se vota solo por el partido es válido…?



Es válido para el partido.



¿Si vota únicamente por un número, sin marcar partido, es válido?



Sí.



¿Quién le resuelve al elector cualquier duda sobre su voto?



A través de la página web de la Registraduría podría aclarar dudas, allí puede encontrar toda la información sobre candidatos, dónde vota, cuándo se vota, todo está en la página web www.registraduria.gov.co.



¿Cuál es su mayor temor sobre lo que pueda ocurrir en el día de hoy?



Tenemos preocupación por el alto número de votos nulos que se pueda presentar y la demora de las personas al momento de votar con unas tarjetas tan complejas.



Hace 4 años hubo más de 10 por ciento de votos nulos. ¡Eso es altísimo!



Muy alto. En las elecciones pasadas fueron cerca de 14 millones de votos, de los cuales un millón cuatrocientos mil fueron nulos.



¿Cuánto tiempo calcula usted que demorará cada elector en votar?



Precisamente por la complejidad que tiene la votación, habrá filas en las mesas. No hay solución inmediata distinta a la paciencia.



¿A qué se expone un jurado de votación que no cumpla el deber de asistir?



Si es funcionario público habrá proceso disciplinario que puede conducir a su destitución. Y para los particulares que no vayan, pueden recibir una multa entre 700.000 y 7 millones de pesos. Toda ausencia tiene que ser justificada.

¿Quiénes están en los puestos de votación?



En cada mesa de votación hay 6 jurados y habrá testigos electorales de partidos.



¿Cuántos colombianos serán jurados?



688.000 jurados de votación. Principales y suplentes. Si deben ausentarse para ir al baño, tomar un refresco o almorzar, siempre debe haber por lo menos un mínimo, tiene que haber dos jurados.



¿Los jurados están autorizados para informar o explicar verbalmente al elector?



No, ellos solamente tienen que entregar la tarjeta electoral y ofrecer la cartilla de candidatos, con fotos y orden alfabético y de partido.



Pero ¿pueden instruir a cada elector sobre la manera de votar?



No. Lo que sí puede hacer el elector es llevar un papel en el bolsillo donde esté identificado el partido o el movimiento político por el cual quiere votar y el número de su candidato y sacarlo en el cubículo para poder votar, eso lo puede hacer. Pero el jurado no puede ni intervenir ni ofrecerle ayuda ni colaboración al ciudadano.



¿Ese papel que puede utilizar no institucionaliza la compra de votos?



No, absolutamente para nada. Este medio de ayuda está consagrado en el Decreto 430 del 2018. El riesgo de la compra y venta de votos es lamentablemente una práctica que históricamente ha estado en los procesos electorales en Colombia y que debemos erradicar. Por esto, en las elecciones habrá muchas autoridades encubiertas en los puestos de votación.



¿A qué llama usted encubiertas?



Personal de la Fiscalía, CTI, Dijín, la Policía de civil estarán observando cómo se adelanta el proceso electoral.



¿Cómo será el escrutinio de la Registraduría? ¿A qué hora se conocerán los resultados?



Consultas rápido; es un escrutinio ágil. Antes de las 7 de la noche. Senado y Cámara, por ahí a las 11 de la noche.

Pero ¿habrá resultados parciales?



Claro. Desde el principio. Sin ninguna prioridad geográfica; es aleatorio; a medida que vamos recibiendo de las mesas irán saliendo los boletines.



Como los colombianos somos expertos en dejar todo para última hora, la aglomeración sobre las 4 de la tarde será alta…



Sí, por eso llamamos la atención para que los colombianos vayan temprano a votar.



Si un elector llega, da su cédula, le entregan la tarjeta electoral, y cuando la está marcando ya son las 4 de la tarde, ¿ya no puede votar?



Sí puede votar. El límite de las 4 de la tarde está en que no haya alcanzado a entregar su cédula de ciudadanía antes de esa hora.

YAMID AMAT

Especial Para EL TIEMPO