La hija de Carlos Pizarro, el asesinado líder del M-19, tiene viva la imagen de su padre. Insiste en que quiere llegar al Congreso, con la lista de la decencia, en Bogotá, porque si esta sociedad insiste en el odio perdemos todos.

¿Qué sentimientos guarda por el asesinato de su padre?



Siento que no valía la pena, perdimos seres valiosísimos que habrían aportado a una sociedad justa, democrática y diversa… A mis ojos, mis padres eran héroes, luchaban para que todos vivieran mejor, así los amé desde chiquita. Eso se queda en el corazón siempre.



¿Por qué decidió irse del país?



No pasé en la universidad y no había dinero para estudiar. Tenía un dolor profundo en el alma que no me dejaba andar. Estuve tres años por América Latina con mi perrita Libertad, sin un peso. Fui mochilera, artesana, limpié pisos… Hice la carrera de la vida. Entendí plenamente la lucha de mis padres. Si uno tiene un mínimo de empatía y sensibilidad por el otro, surge forzosamente una situación de malestar e indignación grandes.



¿Por qué está decidida a llegar al Congreso?



Porque si esta sociedad insiste en el odio perdemos todos.



¿Tiene la vena política de Carlos Pizarro?



Mi padre fue un soñador, un rebelde, abierto a distintas visiones del mundo, con un alto valor de la justicia. Me siento comprometida con las luchas de la gente jugada por el país y con el futuro de mis hijas.



¿Por qué la política?



Es urgente renovar la política, generar mayor empatía con la gente y su cotidianidad. Tener voz y voto en las decisiones y decirle a las mujeres que se puede ser mamá soltera, tener sueños y la certeza que no aceptamos un destino distinto a la paz real.

