Seguir con la lucha en la defensa de los animales es una de las principales banderas del liberal Juan Carlos Losada, quien aspira regresar al Congreso. Losada pidió elegir gente con “sentido de pertenencia” con Bogotá como representantes a la Cámara por la capital del país.

Usted fue congresista y por una decisión judicial tuvo que abandonar su curul, ¿cómo ha vivido este regreso a la arena electoral?



Con mucho entusiasmo y mucha felicidad de poder volver a poner mi nombre a consideración de los bogotanos para la Cámara de Representantes. Además porque creo que el Partido Liberal reconoció que en tan solo un año y medio que estuve en el Congreso, después de haber sacado varias leyes y haber hecho un número muy importante de debates de control político, hice una buena labor y por eso me dio la cabeza de lista en Bogotá. Creo que es un mensaje muy importante que manda el partido a los bogotanos de que quiere retomar unas banderas alternativas que posiblemente en otrora había perdido con otros partidos y que quiere renovar sus filas.



¿Cuál es el paso a seguir en la defensa de los animales, que es su principal bandera política?



En el tema animalista ya logré sacar adelante la ley 1774 que penalizó el maltrato animal y que declaró a los animales seres sintientes. Es declaratoria para estos seres abre una puerta legislativa enorme porque ya no puede ser considerados cosas, entonces la experimentación en animales tiene que cambiar, sobre todo para fines cosméticos, eso es absolutamente vergonzoso. Por supuesto tenemos que seguir dando la lucha de los supuestos espectáculos culturales con animales. Vamos a ir por la abolición de las corridas de toros, las corralejas, las peleas de gallos y el coleo. Por supuesto vamos a trabajar también por los temas de bienestar animal. Propondremos que los animales en Colombia no puedan ser reproducidos por personas naturales sino jurídicas para reducir la indigencia de animales. Y vamos a proponer además para promover el vegetarianismo en Colombia como una forma de cuidar a los animales, pero también al medio ambiente.



¿Es decir que, si todo sale como usted lo plantea, dentro de un año ya no habrá corridas de toros ni corralejas?



Espero que no los haya y estoy caso seguro que será así porque la Corte Constitucional planteó, hace ya un año, que si en dos años el Congreso no legisla a favor de los animales, en lo que tiene que ver con los supuestos espectáculos culturales, habrá vacío legislativo y quedarán proscritos. La consecuencia de que no haya legislación a favor de los animales es la prohibición de estos espectáculos. Por primera vez la legislación está a favor de quienes los defendemos. Creo que el Congreso no va a sacar ninguna legislación adelante.



¿Por qué los dieciocho representantes a la Cámara que tiene Bogotá hacen tan poco por la ciudad?



Hay que escoger a bogotanos que tengan sentido de pertenencia con esta ciudad. No quiero decir que uno no pueda ser de otra ciudad y representara a Bogotá, pero es muy diciente que de los dieciocho representantes a la Cámara elegidos en 2014 solo dos habíamos nacido en la capital: Germán Navas y yo. Creo que los bogotanos debemos empezar a tener sentido de pertenencia y empezar a votar por aquellos que realmente representamos las ideas de la ciudad.



¿Cuáles son sus propuestas para mejorar a Bogotá?



La segunda vuelta en la elección del alcalde mayor. Esta ciudad no puede seguir eligiendo alcaldes con el treinta por ciento. Esa muy baja legitimidad genera muchos problemas. Y la elección popular de alcaldes locales en Bogotá. Cómo puede ser que el alcalde Enrique Peñalosa le haya tenido que pedir la renuncia protocolaria a todos los alcaldes locales porque en solo seis localidades, según la Personería de Bogotá, se habían perdido sesenta mil millones de pesos en contratación y además ya hay quince alcaldes locales investigados de nuevo.



POLÍTICA