Con la idea de hacer “ajustes” a las normas que implementaron el acuerdo con las Farc, el senador uribista y candidato a la reelección Jaime Amín aseguró que el tema de la seguridad ha vuelto a preocupar a los colombianos.

¿Cómo siente que ha sido la acogida de la gente a las tesis uribistas?



Sin duda la incertidumbre que ha generado una ralentización de los grupos criminales y la presencia en Barranquilla del terrorismo, que segó la vida de seis jóvenes muchachos, puso otra vez sobre la mesa el tema de la seguridad en las preocupaciones de los ciudadanos. Este gobierno descuidó enormemente el valor democrático de la seguridad. Lo que vemos en las angustias ciudadanas es que la gente quiere ver un gobierno que privilegie en el diálogo, no al delincuente, sino al ciudadano y que pueda encontrar mayor seguridad en su trabajo y en su quehacer diario.



Usted es el hombre de las cuentas en el Centro Democrático, ¿cómo le va a ir a ese partido en las elecciones de Congreso?



Hacer cálculos resulta difícil, lo que sí es cierto es que el gran activo del Centro Democrático, con Iván Duque, Álvaro Uribe y nosotros haciendo campaña, es que la gente ha reconocido que la bancada actuó, respondió y merece un número superior de congresistas para recuperar el rumbo institucional, tan perdido en este gobierno.



¿Cuál será la bandera principal de los uribistas en el próximo Congreso?



Tengo la idea central, que he compartido con los electores en esta campaña, que debemos ayudar a reestablecer el imperio de la ley en Colombia, ese ha sido uno de los ejes de mis propuestas: que cada ley que salga del Congreso con el apoyo de Jaime Amín y el Centro Democrático sea para favorecer a los ciudadanos y no en beneficio de los delincuentes.



¿Insistirán en oponerse al acuerdo de paz con las Farc?



No queda ninguna duda. En el registro del ciudadano de a pie existe el registro de que el Centro Democrático también quiere la paz, pero que tendrán que hacerse, necesariamente, unos ajustes normativos para que la paz que firmó Santos, que fue una paz con débil respaldo y poca legitimidad, encuentre el camino seguro para que otros grupos criminales entren en la legalidad, pero no pisando fuerte, como lo está haciendo el Eln con este gobierno, tan de mano blandita.



¿Es posible que el Senado que se va a elegir tenga una tendencia más de derecha?



Nuestro partido es de centro, defiende unos valores fundamentales, dentro de los que destacamos, sin duda, la seguridad democrática, el respeto por la propiedad privada y algo tan venido a menos en este gobierno, que es el diálogo con los ciudadanos. Recuperando la economía del país; entregando oportunidades salariales a los colombianos; mejorando, por una sola vez, el salario para que poder adquisitivo de los ciudadanos se reactive, y disminuyendo la carga fiscal que hoy tienen los empresarios se puede despejar el horizonte del país.



¿Qué tanto impacto cree que tendrá la bancada de cinco senadores de las Farc, en el Senado?



A nosotros no nos preocupa tanto esa concesión insólita que les dio Santos a los criminales de pasar directo al Congreso sin visitar La Picota, lo que nos preocupa es que con ese infinito poder económico que tienen puedan acceder a un buen número de curules y en el ejercicio de la política la envilezcan y la deterioren aún más y puedan hacer presencia, no solamente en el Congreso, sino en las elecciones regionales del próximo año.

POLÍTICA