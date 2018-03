‘Queremos devolver la esperanza a los quindianos y a los colombianos’

Jaime Alberto Martínez Vélez asegura que es un candidato diferente, en la medida que su propuesta es distinta pues surge de una construcción colectiva. Este líder social del Quindío asegura que su campaña ya tiene más de 150 mil seguidores y han logrado crear una estructura política con presencia en casi todo el país.

¿Por qué dice que es un candidato diferente?



Porque hacemos la política de otra forma. Un grupo de personas del Eje Cafetero, con necesidades diferentes, pero ideales comunes, nos unimos para construir una propuesta colectiva, para solucionar la problemática de los diferentes sectores que representamos a través de la participación política y hacer realidad nuestros sueños. Artistas, ambientalistas, líderes LGBTI, animalistas, publicistas, cantantes, diseñadores gráficos, comunicadores sociales, abogados, ingenieros, emprendedores y un economista, que con la ayuda de la senadora Claudia López lucha contra la corrupción. Todos asumimos un liderazgo para sacar adelante este proyecto político y devolverle a la gente la esperanza, porque estamos mamados de la robadera y de las mismas con los mismos.



¿Qué denuncias sobre el Quindío quiere hacer desde el Congreso?



En el Quindío desde hace varios años se consolidaron dos nefastas maquinarías políticas: una financiada por el chance y la otra por narcotraficantes del norte del Valle. Cada una liderada por una matrona que con la complicidad de sus respectivos cónyuges constituyeron verdaderos ‘carteles’ de la contratación y tienen secuestradas las principales instituciones públicas del Departamento. Una parte de los miles de millones que se roban de la contratación pública es para la compra de votos que, sumado a la gran cantidad de contratistas de prestación de servicios de estas entidades, que utilizan para hacer la campaña política, hace casi imposible derrotarlas en las urnas. La Fiscalía y la Procuraduría vienen investigando estos graves casos de corrupción, pero faltando unos días para las elecciones no hay ningún fallo condenatorio y las matronas siguen haciendo su campaña sin ningún problema.



¿Puntualmente qué propone para que voten por usted?



Nosotros queremos devolverle la esperanza a los quindianos y a los colombianos, demostrar que se puede hacer la política de otra forma, acabar con la corrupción, defender la vida, el agua, y el territorio y nuestra propuesta de desarrollo económico y social es “crecer con lo nuestro en armonía con el ambiente”, darles una oportunidad a los emprendedores. La mayoría de candidatos hablan de luchar contra la corrupción.



¿Por qué usted sería diferente?



El que paga para llegar, llega a robar. Nosotros somos la renovación de la clase política, no es una sola persona, somos un colectivo, que nos une un denominador común: la lucha anticorrupción.



Se mueve usted mucho en las redes sociales, pero la gente de las redes no vota...



Las redes sociales son nuestro principal canal de comunicación, principalmente Facebook. Nos sirven para visibilizarnos. Cuando una persona se interesa por alguna de nuestras propuestas establecemos el contacto a través del Messenger, lo visitamos personalmente y le explicamos nuestra propuesta política. Casi siempre se convierten en nuevos líderes que empiezan a difundir nuestro mensaje y a compartir nuestras publicaciones. Ya tenemos más de 150 mil seguidores y hemos creado una estructura política con presencia en casi todo el país. Con toda seguridad me atrevo a decir que vamos a ser los primeros en Colombia en obtener una curul en el Senado a través de las redes sociales.



