‘Queremos transformar la indignación en esperanza’

En diálogo con EL TIEMPO uno de los candidatos a la Cámara en Bogotá por la coalición decentes, David Racero, habló de los proyectos que de llegar a ser elegido buscará impulsar en el Congreso, entre ellos aumentar el presupuesto para fortalecer la educación superior pública y abrir el debate sobre un proyecto de renta básica universal para todos los ciudadanos.

Este es su primer intento para llegar al Congreso, ¿cómo va la campaña?



Hemos estructurado una campaña que realmente está conectando con la gente. Es sobretodo pedagógica. Le explicamos a la comunidad cómo funciona el poder en Colombia, la importancia del Congreso. Queremos evidenciar que los gobernantes de hoy son herederos de otros del pasado y decirle a la gente que es hora de dejar de ver eso como normal en una democracia. Estamos mamados de los mismos de siempre, de los mismos con las mismas, y queremos que la gente transforme esa indignación en esperanza. Nuestra campaña es sobre la democracia.



En sus propuestas se nota un énfasis en la educación, ¿qué iniciativas promoverá?



Partimos de que hay un déficit en educación, se ha avanzado en cobertura pero falta mejorar en calidad. El gran vacío, también, está en el acceso a educación superior. Una sociedad que no invierte en educación está condenada al fracaso. Queremos que la nación pase a invertir 14 billones de pesos anuales para la educación pública universitaria. Antes de dividir a los pelados entre pilos y no pilos para determinar quién accede y quién no, tenemos que hacer polìticas públicas para cubrir la demanda.



Dice que hay que promover la participación de la gente en la inversión pública, ¿cómo ocurriría?



La idea es pasar de la democracia netamente participativa a una democracia directa, que el ciudadano sepa que intervenir en el Estado no se limita a temas electorales, sino que pueda tener una incidencia directa en las decisiones. Más que un Estado fuerte, que hay que tenerlo, lo que hace falta es un estado legítimo y que los ciudadanos sientan que participan del Estado. Por eso creo que hay que ampliar los presupuestos participativos, que es un modelo internacional en el que la ciudadanía decide en qué invertir esa plata en sus comunidades.



También habla de promover la ‘renta básica universal’, ¿de qué se trata?



La renta básica universal es un debate internacional, que aquí en Colombia no suena mucho. El proyecto lo hemos venido trabajando con un grupo de investigación de la Universidad Nacional y tiene el propósito de superar la pobreza extrema en Colombia en dos años, y la pobreza en cuatro años. Se trata de canalizar directamente recursos, por parte del Estado, a todo ciudadano mayor de 18 años. Ese recurso no estaría condicionado, y sería universal. Costaría un cinco por ciento del PIB Nacional y redundaría en todos los sentidos de la economía.



¿No cree que una propuesta de este tamaño podría generar resistencia en muchos sectores?



Sé que una propuesta así genera mucha resistencia, pero tenemos que empezar a hablar de esto. Hay países donde ya se empezó a hablar de esto. Este es el primer ejercicio, abrir un debate público.



POLÍTICA