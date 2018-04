‘Hay que acabar con la polarización’: Claudia Rodríguez de Castellanos

Para poner fin a la especulación sobre la cantidad de votos que ponen los cristianos, la excongresista y candidata al Senado Claudia Rodríguez de Castellanos aseguró que pondrá 100.000 sufragios para llegar a esa corporación. En diálogo con EL TIEMPO, la aspirante, que ahora competirá por Cambio Radical, admitió que se fue del Centro Democrático porque no le dieron el “espacio” que estaba solicitando.

¿Por qué Cambio Radical?



Porque tiene una visión con la que nos identificamos plenamente. Tiene principios democráticos y coincidimos con todas las tesis que ha expuesto Germán Vargas. Ideológicamente pudimos vernos en esta organización política.



Se especula mucho sobre la cantidad de votos que ponen los cristianos, ¿usted cuántos pondrá?



Aspiro a sacar cien mil votos. Pienso que con el ímpetu de nuestra juventud, Cambio Radical será la primera fuerza política en Bogotá. El uribismo nos valoró, pero en Cambio Radical somos protagonistas.



¿Cómo explicar que el movimiento cristiano que usted lidera estaba en un partido, el Centro Democrático, y ahora se fue para otro, que es Cambio Radical?



Entendimos que el Centro Democrático era un ciclo que se terminaba. Debemos entender que la política es dinámica y nuestra organización quería crecer. Vimos que era mejor desarrollar nuestra estructura en Cambio Radical.



¿Es verdad que se fueron del Centro Democrático porque el expresidente Uribe nos les dio los puestos en las listas que ustedes pedían?



La verdad es que el presidente Uribe empoderó a los senadores actuales. Ellos querían ser reelegidos y en las regiones, en los departamentos donde tenemos una gran fuerza electoral, ellos no abrieron espacio para que nosotros hiciéramos parte del equipo. Para nosotros es importante tener la cabeza de lista en Bogotá, en Santander, en Huila, tener participación en Cundinamarca y ellos no nos daban esa posibilidad, entonces por eso tomamos la decisión de ir a Cambio Radical.

Si usted es elegida como senadora, ¿cómo se imagina ese futuro Senado con los congresistas de las Farc, la bancada de Uribe, usted?



Pienso que la polarización ya no puede estar en la agenda política, hay que acabar con ella y tiene que haber diálogo entre todos, sentarnos y priorizar las necesidades más grandes que tiene Colombia y que el Congreso vuelva a tener credibilidad.



¿El tema religioso será la bandera de su propuesta al Congreso?



No, mi agenda no será el tema religioso sino el político. Es más, quiero estar en la Comisión Primera. Por supuesto, mi filosofía, que es cristiana, y mi vida personal me llevan a ser una persona de principios y valores, pero pienso actuar en el Senado con temas que traigan un verdadero desarrollo económico.

