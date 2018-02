‘De qué paz va hablar uno, si en los hogares no hay paz’

16 de febrero 2018 , 09:10 a.m.

16 de febrero 2018 , 09:10 a.m.

Con un enfoque social y para combatir problemas de la ciudad como el microtráfico, el candidato conservador a la Cámara por Bogotá Juan Carlos Wills está proponiendo que haya “mano dura para los traficantes” de drogas y “blanda” para los consumidores.

¿Qué lo llevó a meterse de candidato a la Cámara de Representantes?



La política es un a animalito que uno lo pica y lo invade. Cuando uno quiere hacer trabajo social y moverse y haciendo política buena, de verdad que se pueden hacer cosas. Estuve como secretario del Partido Conservador por casi cinco años. Creo que ya había cumplido un ciclo en ese cargo y decidí salir a reforzar un trabajo que se ha hecho en Bogotá.



¿Por qué un bogotano debería votar por usted el 11 de marzo?



Nuestra bandera principal es la bandera social frente a problemáticas que de verdad está viviendo la ciudad como consumo de drogas, cuidadores de personas con discapacidad, violencia de género, que son temas que están transformando la ciudad. Si usted se fija, en violencia de género e intrafamiliar Bogotá tiene uno de los índices más altos del país: 62 casos diarios se están reportando. Entonces, de qué paz va hablar uno, si no hay paz en los hogares.



En cuanto al tema de la droga, ¿qué tan disparado está en Bogotá?



Excesivamente. Uno pude decir que las cifras son demasiado altas. La dosis personal incrementó el microtráfico. En una de las zonas que visitamos vimos seis muchachos fumando marihuana en la entrada de un colegio distrital, un sábado a las 11 de la mañana, y la gente no decía nada.



¿Qué hacer ante ese fenómeno?



Hemos dicho: mano fuerte para el tráfico y los traficantes y mano suave y tolerante para el consumidor. Hay que prohibir la dosis mínima y la de aprovisionamiento y, por supuesto, generar políticas públicas de rehabilitación y resocialización para esta gente que está en el consumo.



¿Qué haría como representante a la Cámara por Bogotá para solucionar la seguridad y la movilidad en la capital?



Es increíble que con 18 curules que tiene Bogotá en la Cámara y no se hayan dado los debates por los intereses de los bogotanos. Vamos a llegar al Congreso para dar los debates por Bogotá y que los bogotanos se sientan verdaderamente representados.Política