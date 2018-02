Osman Roa, un exdiputado de la Asamblea de Boyacá y deportista, decidió aspirar al Senado tras ver la corrupción que se manejaba en el deporte.

¿Cómo está desarrollando su campaña?



Estamos en un trabajo político. Es una aspiración nueva. Yo fui deportista de alto rendimiento y empecé a hacer un trabajo en el tema del deporte que generó un liderazgo. Fui diputado por Boyacá, presidente de la Asamblea y de la Federación Colombiana de Diputados. Allí hicimos un trabajo por la salud y a partir de eso inicio mi campaña por el Senado.



¿Cómo pasa de ser un deportista de alto rendimiento a ser candidato al Congreso?



Por las dificultades que tenemos los deportistas. Cuando participaba en alguna competencia, la liga de voleibol decía que no había plata. Nos decían ‘le ayudamos con la inscripción y defiéndanse como pueda’. Hacíamos rifas y bazares para conseguir hospedaje y trasporte. Años después vi los libros de contabilidad de la liga y vi ‘uniformes: 3 millones de peso, transporte: 5 millones, hospedaje: 8 millones’, cuando nunca nos dieron un peso. Y dije, en vez de hacerme el de la vista gorda, voy a participar.



¿Ve dificultades para aspirar al Senado?



El deporte te genera liderazgo y vocación de servir a la comunidad, y marcar una diferencia de la clase política, que nos tiene en el fondo del abismo. No vemos liderazgo sino corrupción y no intereses por las comunidades, sino intereses personales.



¿Usted va a trabajar por el deporte en el Congreso?



Por la comunidad en general, no solo por el deporte. A nivel nacional están inconformes con la política. Los deportistas no nos sentimos representados. El sector agrario no tiene quien lo defienda. El tema de la salud va para el piso, como vamos. Aspirar al Senado es un riesgo grande, pero es un escenario en el que podemos defender a todos los jóvenes y no limitarnos a Boyacá.



¿Por qué votar por usted?



La gente quiere renovación. Mi candidatura es una opción para las personas que no quieren continuar con escándalos como los de Odebrecht, el ‘cartel de la toga’ y que están cansados de que seamos los colombianos que paguemos las consecuencias como la reforma tributaria y un IVA al 19 por ciento.



POLÍTICA