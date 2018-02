‘Debemos llevar los recursos al emprendimiento y a la educación’

Lograr que se abra el camino para que los emprendedores, microempresarios y estudiantes tengan oportunidades de crecimiento es el principal objetivo de Mauricio Toro, candidato a la Cámara por Bogotá a nombre de los ‘verdes’.

¿Por qué saltar del mundo del emprendimiento, de donde usted viene, al de la política?



Porque estoy compartiendo esa inconformidad de muchos colombianos y varios emprendedores y estudiantes con lo que pasa en el país. Si no somos nosotros los que tratamos de hacer un cambio en el país, nadie lo va a hacer por nosotros. Estoy convencido de que podemos unirnos para no hundirnos en una tarea: si los políticos no pudieron ser ciudadanos, nos tocó a los ciudadanos ser políticos. Convencido de esto y de que los emprendedores y los estudiantes somos más decidí unir esfuerzos para llegar a la Cámara de Representantes.



¿Qué está proponiendo para ello?



Varias cosas. Nosotros necesitamos promover una reforma estructural al Icetex, una entidad que ahoga a cientos de colombianos que hoy quieren estudiar. Hoy en Colombia la gente no estudia lo que quiere sino lo que le toca y tenemos que trabajar por la financiación de la universidad para que muchos estudiantes puedan estudiar. Un país donde la gente no está educada, es un país en el que la gente comete infracciones; un país de gente educada es un país donde la gente, pudiendo robar, no roba. Y lo otro es apoyo a los emprendedores, microempresarios y estudiantes. Hoy estamos pagando unos impuestos que nos ahogan y no nos generan incentivos para crecer. Estamos convencidos que somos el motor del desarrollo de Colombia. Si tenemos empresas que crezcan con incentivos tributarios vamos a generar empleo y si hacemos, con esto solucionamos cientos de problemas que hoy están viviendo la ciudad y el país.



¿La sociedad colombiana está preparada para el emprendimiento?



Tenemos que hacer un esfuerzo más grande aún. Los esfuerzos están empezando, pero son muy tímidos. Necesitamos invertir, hacer un ejercicio de control político para saber dónde se está yendo la plata y poderla redirigir al apoyo al incentivo a la empresa. Si nosotros logramos empresas que crezcan rápidamente, generamos competitividad y solucionamos muchos problemas. Debemos mirar dónde están los recursos y llevarlos al emprendimiento y a la educación.



¿Las pequeñas empresas tienen oportunidades, en términos de contratación, frente a los grandes conglomerados?



Hoy, como está estructurada la ley, para un emprendedor o un microempresario contratar con el Estado es imposible. Piden una gran cantidad de requisitos. Años de experiencia que ningún pequeño empresario va a poder cumplir. Además, piden una gran cantidad de facturas que demuestren que puede cumplir cuando ya se ha demostrado que sí. Necesitamos flexibilizar para que, siendo el Estado el primer contratante del país, pueda abrirles la puerta a sus emprendedores que cobran menos, son más innovadores y eficientes. Adicionalmente está el tema tributario, que para nosotros es sumamente grave.



¿La clase política tradicional es una muralla para el avance de los emprendedores?



La tarea de nosotros los políticos nuevos e innovadores es abrirnos paso dentro de la política tradicional, que está muy bien organizada, pero que a veces nos pone la cosas muy de para arriba. Tenemos que romper con esa forma de hacer política.



