22 de febrero 2018 , 10:45 a.m.

Con sus 30 años, Andrés Guzmán quiere llegar a la Cámara de Representantes para defender los intereses de Bogotá en dos aspectos: el impulso a la creatividad y la defensa del medio ambiente.

¿Por qué decidió lanzarse al Congreso?



Es muy importante que mi generación asuma las decisiones y el control de su ciudad y su país. Nosotros tenemos la vitalidad, la capacidad técnica y creemos que la política se tiene que hacer diferente, visionada en trabajo en equipo, una visión colectiva y con creatividad. Creemos que hay que hacer las cosas de otra manera.



¿Cree que las nuevas generaciones están bien representadas en el Congreso?



Para nada. El 52,3 por ciento de la población en Colombia es menor de 30 años, eso es un bono demográfico que no se va a repetir en 250 años. Necesitamos que los jóvenes asuman votar por gente joven que los represente y por una nueva visión.



Y para que los jóvenes voten por usted, ¿qué les está proponiendo?



Tenemos dos escenarios. Primero, el de la creatividad, en el que vamos a construir un proyecto de ley que cree un marco de protección social para artistas y creadores del país. Necesitamos valorar el papel de los artistas. Muchos de los jóvenes colombianos son artistas y están en el campo de la cultura. Hoy quieren hacer cultura porque lo ven como un vehículo de transformación. El segundo, el del medio ambiente, que es supremamente potente. Bogotá está rodeada de tres páramos, uno de ellos es el más grande del mundo. Bogotá es una capital del agua y tiene que trabajar en torno a eso. También en la calidad del aire. Todos respiramos y necesitamos aire para vivir y hoy Bogotá tiene uno de los peores aires de Latinoamérica.



¿Por qué estos temas no enganchan tanto a la gente?



Porque la vieja política se quedó en un espacio común y es un espacio cómodo que les permite día a día hacer lo mismo, pero ya llegó el momento de romper esto. Es necesario que haya renovación, no solamente en la forma de hacer política, sino en las instituciones sino vamos a entrar en una tremenda crisis de institucionalidad.



¿Qué relación tiene la creatividad con la construcción de paz?



Es muy importante. Nosotros tenemos una experiencia en la Sierra Nevada de darle gran valor agregado a un producto como el café creando empaques, canales de comunicación, experiencia para el producto gracias a traducir la cosmovisión de los Tairona y aplicarla en un producto agrícola. Podemos hacer eso en todos los territorios del país.



