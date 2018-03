Congreso: los que más crecieron fueron los mayores antagonistas

Los antagonistas del espectro político fueron los ganadores en la contienda para Congreso que se vivió en las urnas el domingo pasado. Por un lado, creció el número de congresistas de los partidos considerados de centroderecha, pero también lo hicieron los catalogados de izquierda y centroizquierda.

Los que cedieron curules fueron los partidos ubicados en el centro, como es el caso de ‘la U’ y los liberales.



Como primera medida, es necesario destacar que el Centro Democrático se convirtió este domingo en el partido que más curules logró en el Legislativo. Se quedó con 19 escaños en el Senado y 32 en la Cámara. Si bien en la primera corporación perdió un puesto, en la segundo ganó 13 adicionales a las que ya tenía.



El Partido Liberal, que se podría considerar de centro, logró 49 sillas en el Congreso, 14 en el Senado y 35 en la Cámara de Representantes. Esto significa que perdió tres curules en el Senado y cuatro en la Cámara, donde, y curiosamente, obtuvo la mayor votación entre todos los partidos: 2’471.400, escrutado el 98,96 por ciento de las mesas.



El Partido Cambio Radical logró 16 curules en Senado y 30 en Cámara. Quedó con 46 legisladores. Fue uno de los que más creció.



Hace cuatro años había elegido nueve senadores y 16 representantes. Su crecimiento fue contundente.



Mientras tanto, ‘la U’, que en 2014 fue el partido que más senadores consiguió, este domingo redujo su participación en el Congreso. Pasó de 58 legisladores a quedarse con 39.



Este partido, ubicado en el centro del espectro, fue uno de los perdedores en la jornada electoral de este domingo, desde el punto de vista de su participación en el Congreso.



Tampoco pudo mejorar su participación en el Capitolio el Partido Conservador. El número de sus legisladores se redujo, y ahora están a la expectativa sobre qué papel van a jugar para las presidenciales.



De 18 senadores que consiguieron en 2014, este partido que está en la centroderecha del espectro político, ahora se quedará con 15; mientras que de los 27 representantes que tienen actualmente pasarán a 21 a partir de este 20 de julio, cuando se posesione el nuevo legislativo.

La izquierda

De acuerdo con Yann Basset, director del Observatorio de la Representación Política de la Universidad del Rosario, el sector asociado a la izquierda creció para el nuevo Congreso.



Explicó que actualmente, el único partido de esa ala del espectro que tiene asiento en el Congreso es el Polo, que para el caso del Senado tiene cinco curules.



A la luz de los resultados, hay que destacar que esa organización política mantuvo sus cinco senadores, pero a la izquierda habría que sumar los cuatro que llegan de la Lista de la Decencia (que lidera el candidato Gustavo Petro), más los cinco que por derecho propio tiene el partido Farc. Eso significa que, contando solo la izquierda, quedaría con 14 escaños.



A esa cifra se podrían agregar los 10 senadores que consiguió la Alianza Verde (centroizquierda), que actualmente solo cuenta con 5 legisladores en la Cámara alta.

Así las cosas, si se suman la izquierda y la centroizquierda, serían 24 senadores, de los 107 que habrá.



Con base en esos resultados, Basset afirma que crecieron los antagonistas, es decir, los congresistas de los partidos de centroderecha y de izquierda.



Pero también sostiene que ese crecimiento se hizo en detrimento del centro, especialmente de ‘la U’ y los liberales.



“El nuevo Congreso va a tener un funcionamiento con líneas de división muy claras entre los dos sectores. Será un Congreso más polarizado, significa que habrá una clara mayoría y una oposición que no será pequeña y será capaz de hacer control político”, dijo.



Diana Avellaneda, politóloga y profesora de la Universidad Javeriana, considera que, en términos del número de curules, es claro que “hay una inclinación hacia la derecha, pero una derecha liberal en cierto sentido porque Cambio Radical es un partido que se deriva de ese sector”.



Para Carlos Arias, profesor del Externado, es innegable que el triunfo de Cambio Radical y Centro Democrático, “que se llevaron las curules de ‘la U’ y el Partido Liberal, da un mensaje claro de que los electores no están contentos con la forma como se manejó la política de Juan Manuel Santos”.



Para él, si bien hay un porcentaje un poco mayor del 50 por ciento del Congreso alrededor de la centroderecha, no cree que el Legislativo “se haya derechizado”.

Implementación

Una de las primeras tareas que deberá abordar el Congreso que asuma este 20 de julio tiene que ver con iniciativas enfocadas a la implementación de los acuerdos de paz.



Mientras que el uribismo ha sido claro en la necesidad de hacer ajustes a algunos aspectos de lo acordado con las Farc, en Cambio Radical tienen algunos reparos puntuales, especialmente en lo relacionado con los asuntos de justicia.



“El Centro Democrático sacó 19 curules en el Senado, pero los partidos más de centro que apoyan el acuerdo también tuvieron un respaldo importante, entonces me parece que hay un equilibrio, aunque en esto habrá que esperar a las elecciones presidenciales”, dijo Avellaneda.



En opinión del profesor Arias, la votación de Decentes y el aumento de la bancada de los ‘verdes’ van a equilibrar las fuerzas. “Esto significa que la implementación del acuerdo con las Farc va a tener mayor discusión, pero que no se van a terminar los acuerdos. Va a haber mayores obstáculos para algunos puntos, pero no es posible hacer trizas el acuerdo”, explicó.

Partidos declaran su triunfo

‘Fuimos el que más creció’

“Fuimos el partido que más creció en estas elecciones”. Así resumió el director de Cambio Radical, Jorge Enrique Vélez, su satisfacción por los resultados de las elecciones, en las que su partido se consolidó como la segunda fuerza en el Senado.



“Estamos muy contentos, pasamos del quinto al segundo puesto en número de curules en el Senado. Tuvimos más de 2 millones de votos, que es una cifra extraordinaria”, puntualizó Vélez. El director de la colectividad celebró que el partido tenga “votos estructurados en todo el territorio nacional”, lo que se demuestra en el alto número de curules a la Cámara que se obtuvieron: 30.

‘Tenemos alta presencia’

Por las toldas conservadoras, según lo manifestó el presidente del partido, Hernán Andrade, el clima es de tranquilidad por haber mantenido “alta presencia como colectividad histórica”.



“Con casi 2 millones de votos para Senado y 1’900.000 para Cámara, el Partido Conservador mantiene alta presencia como colectividad histórica y factor de cohesión alrededor de grandes temas nacionales”, dijo Andrade.



Eso sí, el también senador aseguró que la pérdida de tres curules en Senado y seis en Cámara “obliga a hacer un llamado sincero y cordial a toda la bancada para la unidad del partido”.

'Resultados importantes'

El partido de ‘la U’ se pronunció a través de su director, Aurelio Iragorri , quien resaltó como significativo y muy importante el resultado obtenido en los comicios del domingo pasado, a pesar de “los momentos difíciles” que enfrenta el partido por los cuestionamientos a algunos de sus miembros y debido a que no tienen candidato presidencial propio.



“Lo que vimos en campaña fue un gran trabajo de todos nuestros líderes y lideresas regionales; sin embargo, los problemas y señalamientos de los que vienen siendo objeto algunos miembros del partido le pasaron factura a la colectividad”, reconoció Iragorri.

Mayor fuerza en Cámara

Mediante un comunicado, el director del Partido Liberal, el expresidente César Gaviria, se mostró complacido con que la colectividad haya obtenido “el mayor número de representantes” y aseguró que estos resultados se pondrán al servicio de la gran coalición presidencial que aspira sea liderada por Humberto de la Calle.

En la comunicación, Gaviria resaltó el compromiso de sus partido con la paz.

“Nos comprometemos a darle continuidad al proceso de silenciamiento de los fusiles, que recién culmina. La etapa de construir una paz justa y duradera depende de nuestra capacidad para cumplir los compromisos”, dijo.

'Somos los ganadores'

Aunque perdió una curul en Senado respecto a las elecciones de 2014, al pasar de 20 a 19 escaños, en el Centro Democrático celebran que se convirtieron en la fuerza mayoritaria en esta corporación y aumentaron su presencia en la Cámara.



Y otro de los partidos que reclamaron con contundencia la victoria fue la Alianza Verde, que dobló su número de curules en el Senado. “El fenómeno de estas elecciones es Antanas Mockus. No se equivoquen, los ganadores de estas elecciones somos nosotros los ‘verdes’”, dijo Jorge Iván Ospina, presidente del partido.



