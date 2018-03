Los candidatos que debutan en la política

Para el candidato a la Cámara por Antioquia Luis Alberto Martínez, del Partido Liberal, haberse lanzado por primera vez a la política significa varios retos que debe sortear: mantener a su familia consolidada pese a las ocupaciones que de ser elegido se le vienen encima, contribuir a quitar un poco el imaginario de la sociedad de que todos los políticos son corruptos y sacar adelante proyectos enfocados en transformar el sistema de salud del país, la gran apuesta de su campaña.

Casi toda una vida en el sector salud le dan la certeza de que contará con el apoyo de las agremiaciones médicas, las asociaciones de pacientes, los miembros de clínicas y hospitales y los ciudadanos en general, porque ese es uno de los temas que, dice, más importancia tienen en este momento para los colombianos.



En vista de que no tiene recursos para publicidad en vallas y folletos, ha enfocado la estrategia de su campaña en las redes sociales y en los recorridos por los barrios de Medellín y los municipios del departamento. “Es la primera vez que me postulo para un cargo de elección popular, el sector salud me ha identificado como un luchador, pero tenemos poco capital, por eso le estamos contando a la gente sobre nuestra propuesta, en redes sociales, visitas, foros. Nos estamos abriendo camino porque no somos los políticos tradicionales ni tenemos curul, tenemos más dificultades para estar en los debates y en los medios de comunicación”, expresó.

Buscar votos puerta a puerta

Con sus amigos visitando casa a casa a los vecinos de los barrios, reuniendo a otros jóvenes universitarios, personas en los buses, a los transeúntes en las calles y hasta al señor de los fritos, es la forma como Leonardo Flórez, de 28 años, aspira a conseguir los votos que le den una curul en la Cámara de Representantes por el Mira.



“A cada persona la abordamos enseñándole sus derechos como ciudadano, como usuaria de servicios públicos, sus derechos a la salud, a la educación, al medioambiente y al trabajo”, sostiene Leonardo, que en este voz a voz es como ha conseguido vender sus ideas y aspiraciones políticas en Barranquilla.



En el Magdalena, la líder arhuaca Rosa Margarita Villafaña, quien lleva 30 años trabajando desde la Organización Gonawindúa Tayrona por los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, aspira por primera vez a la Cámara de Representantes por el Magdalena, con el aval de Opción Ciudadana.



Otro de los primíparos en el Magdalena es el empresario de la construcción Rubén Darío Jiménez Monroy, de 36 años, quien aspira a ocupar una curul en la Cámara de Representantes en representación del Magdalena, con el aval del Centro Democrático, luego de obtener la segunda mayor votación en las pasadas elecciones a la alcaldía de Santa Marta.



En Atlántico, la defensora de los derechos de la mujer Emma Doris López Rodríguez es una de las caras nuevas que se presenta por el departamento a la Cámara de Representantes (Partido Liberal).



Es una de las líderes femeninas más destacadas en el Atlántico por su trabajo en contra de la violencia de la mujer.

Política para los jóvenes

Como uno de los aspirantes más jóvenes a la Cámara de Representantes por Santander, Julián Cala, con 31 años de edad, abogado y politólogo de la Universidad de los Andes, trabaja para aportar en la ciudadanía y el departamento y lograr un cambio en la administración de maquinarias tradicionales y corruptas.



Cala, aspirante por la coalición alternativa santandereana integrada por el Partido Verde, Compromiso Ciudad y ASI, señala que su trabajo está enfocado en dignificar la política apostando, desde la reforma integral, a la generación de empleo, la educación, el cuidado de los páramos y la protección del agua; la cultura, el emprendimiento y la convivencia ciudadano.



Otro que aspira por la política joven es Terry Hurtado, candidato a la Cámara por el Valle con la Alianza Verde, quien ha tenido la voluntad que caracteriza a los animalistas, en ese trabajo ‘con las uñas’. “La fortaleza de nuestro proyecto está en ese voluntariado, así que no se le tiene que pagar a nadie. No nos vamos a gastar ni lo que vale pagar un mes de valla publicitaria”, dice el candidato.



Eso sí, lo que necesita es dosis altas de creatividad. Esta semana hizo rápel en el río Cali, en el centro de la ciudad, como una manera de decir que el agua debe ser un derecho fundamental.



POLÍTICA