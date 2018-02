Nueva pelea por las curules en el Congreso para la comunidad afro

Las dos curules que por ley se otorgan a las comunidades afro en la Cámara de Representantes son nuevamente motivo de disputa, a un mes de las elecciones legislativas.



Tal como ocurrió en el 2014, algunos candidatos que representan a comunidades afro temen que los escaños que tienen en el Congreso queden en manos de personas que no representan a las negritudes.

“Sigue habiendo postulaciones en cuerpo ajeno. Está Yahir Acuña, quien puso lista, está Juan Carlos Martínez, quien hizo lo mismo, y hay otras tres o cuatro listas que son apadrinadas por comerciantes de dudosa reputación, cuyos candidatos no representan a la comunidad”, expresó José Tapia, aspirante a una de las curules por la organización Cenafro.



Entre las listas que mencionó Tapia, que supuestamente tendría candidatos que no representan a las negritudes, se encuentra el movimiento Todos Somos Colombia, que pertenece a Yahir Acuña. EL TIEMPO intentó comunicarse con los aspirantes de esta plancha, pero no fue posible.



“Tenemos claro que puede repetirse la historia del 2014 y que las curules queden en manos de personas que no pertenecen a las negritudes o que representen a los gamonales políticos”, manifestó Francisco Angulo, aspirante del Consejo Comunitario Tablón Salado.



En las elecciones del 2014, la Fundación Ébano de Colombia (Funeco) logró el umbral y se quedó con las dos curules afro en cabeza de María del Socorro Bustamente y Moisés Orozco. Lo curioso es que ninguno de los dos era de la comunidad afro. Como Bustamante falleció, en el 2015, en su reemplazo entró Álvaro Gustavo Rosado, quien tiene hoy la curul.



En julio del 2016, el Consejo de Estado anuló la elección de Orozco. Para entonces, la lista del movimiento Funeco ya no tenía más nombres para sucederlo y se debió acudir al CNE para dar solución al tema. El órgano electoral le otorgó finalmente el escaño a la exreina Vanessa Mendoza.

