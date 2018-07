La discusión por el embargo del salario a Gustavo Petro como Senador

El abogado de Gustavo Petro, Dagoberto Quiroga, alegó este jueves que su cliente no está obligado a pagar la multa que por 419 millones le impuso la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) desde 2014 por su presunta responsabilidad en el aparente manejo irregular del problema de las basuras en Bogotá, cuando fue alcalde de esta ciudad.

El pronunciamiento se dio luego de que la SIC ordenó a la Secretaría del Senado embargar una quinta parte del salario que Petro recibirá como senador, para pagar la multa.

Sin embargo, el defensor del excandidato presidencial dijo que como la sanción fue demandada ante los tribunales de lo Contencioso Administrativo, “el embargo es inválido”.



“Hasta que no haya una decisión del contencioso administrativo, no se puede ejecutar ese cobro”, consideró Quiroga.



El propio Petro se pronunció y dijo que “la decisión de la Superintendencia contra mí es ilegal”.



La Superintendencia, por su parte, estima que el hecho de que el exalcalde hubiera impugnado la multa “no le quita presunción de legalidad” a la sanción, por lo que considera que está en firme y debe ser recaudada.



Desde hace tres años Petro se ha negado a pagar la multa que ya asciende a $580 millones y la secretaría general del Senado está ahora obligada a tramitar el descuento a partir del próximo 20 de julio, cuando el excandidato se posesione en la curul a la que tiene derecho.



Otra sanción que tenía Petro era de la Contraloría Distrital por un presunto detrimento patrimonial ocasionado al rebajar el costo del pasaje de TransMilenio.

Según explicó Quiroga, esta sanción fue suspendida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, debido a que “se violó el debido proceso”. Este caso aún continúa en el tribunal, pues no se ha tomado una decisión de fondo.



De esta manera, a pesar de tener en marcha dos procesos fiscales en su contra, Petro no tendrá problema para posesionarse como senador.



