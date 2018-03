En estas elecciones, tenga cuidado con las noticias falsas

A la oleada de información política que se despliega en época de elecciones se le suman las ya populares fake news o noticias falsas, que no tienen otro objetivo que confundir a los ciudadanos.

Estos mensajes que circulan por las redes sociales son cada vez más elaborados, carentes de veracidad y se han viralizado, hasta el punto de que muchas personas las dan como ciertas.



Una de esas falsas noticias fueron los correos electrónicos en los que se notificaban supuestos cambios en el puesto de votación o nombramiento como jurado en lugares apartados, como Leticia (Amazonas). En este caso, el ente oficial advirtió que la única fuente de información confiable es la página web de la Registraduría.



La entidad también ha tenido que desmentir rumores que indican que la biometría electoral es una forma de voto electrónico, cuando se trata en realidad de un modo de comprobación de identidad que impide la suplantación del elector.

No obstante los esfuerzos por detener las falsas informaciones, estas han llegado, incluso, a colombianos residentes en el exterior. Algunos de esos falsos mensajes han señalado, por ejemplo, que esos ciudadanos no pueden votar en las elecciones legislativas, sino en las de presidente. En realidad, los colombianos inscritos en los consulados pueden ejercer el derecho al voto desde el 5 de marzo hasta el mismo día de elecciones.



Tampoco es cierto que los ciudadanos que no estén inscritos o tengan la cédula inscrita en otra ciudad podrán votar en Corferias. La verdad es que en el recinto ferial solo podrán votar quienes se hayan inscrito en ese puesto de votación.



Las falsas informaciones también han sido detectadas en cadenas de WhatsApp que estarían señalando, por ejemplo, que el voto en blanco beneficia a las Farc, cuando realmente estos no se suman a ningún candidato o movimiento político ni grupos significativos de ciudadanos.



A través de esas cadenas también se ha llegado a señalar de manera falsa que el 11 de marzo se podrá votar por la consulta anticorrupción, que los venezolanos están recibiendo cédulas para poder votar o sobre la supuesta entrega de bolígrafos para marcar los votos, pero que luego se pueden borrar con un secador.



Cabe recordar que el domingo, los jurados de las mesas de votación entregarán tarjetas para Senado y Cámara, y quien desee participar en las consultas interpartidistas debe solicitar al jurado la tarjeta de su preferencia.



Del mismo modo, la Registraduría indica que en las elecciones solo podrán votar colombianos. Los únicos venezolanos que podrán hacerlo son aquellos que tengan doble nacionalidad y hayan cumplido los requisitos para obtener la cédula.



También es cierto que ya no se utilizarán plumones en los cubículos, sino lapiceros. No obstante, si un ciudadano prefiere llevar su propio bolígrafo, puede hacerlo.

ENRIQUE BUENO LINDO

​Especial para EL TIEMPO

Concepto y redacción editorial: Unidad de Contenidos Especiales de EL TIEMPO. Con el apoyo de la Registraduría Nacional del Estado Civil.