Consulte las ‘culebras’ de su candidato

EL TIEMPO hará varias entregas esta semana con los antecedentes de estos aspirantes en temas de multas de tránsito, multas por manejar en estado de embriaguez, cuentas que le deben al Estado, investigaciones en la Procuraduría y antecedentes fiscales y policiales.



Además, usted mismo podrá consultar a través de este buscador toda esta información de los candidatos a Cámara y Senado. La navegación es muy sencilla. En esta herramienta usted debe poner el nombre y apellido del aspirante que quiere buscar y oprima enter.



El sistema no discrimina entre mayúscula o minúscula y tampoco si pone o no tildes. Para conocer el resultado debe pasar el cursor sobre cada ítem.



Ojo: la fecha de consulta de esta información fue del 15 de enero hasta el 4 de marzo de 2018.



De clic en leer más y mire algunos listados de los candidatos con más multas o use el módulo que está a continuación para buscar a los aspirantes.