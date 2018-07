CNE declaró oficialmente el nuevo Congreso

A menos de 24 horas de que el Congreso inicie su periodo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) entregó este jueves las credenciales para los nuevos integrantes del Legislativo.

Esta vez la gran novedad es que tuvieron que “asignar” las 10 curules para el partido Farc (5 en Cámara y 5 en Senado) y la de Gustavo Petro, segundo en la votación presidencial, y la de su fórmula vicepresidencial, Ángela María Robledo.



Según el escrutinio, en el Senado el Centro Democrático se queda con 19 curules, Cambio Radical con 16, los conservadores con 14, lo mismo que ‘la U’; los verdes con 9, el Polo con 5; y con 3, el Mira, Colombia Justa Libre y los decentes.

En la Cámara los liberales ganaron 35; el Centro Democrático 32, Cambio Radical se quedó con 30, ‘la U’ con 25, los conservadores con 21 y Alianza Verde con 9. Por su parte el Polo, Opción Ciudadana y la Lista de la Decencia tendrán de a 2 cada uno, mientras que con 1 estarán el Movimiento Mira y Colombia Justa Libres, el Mais y la Coalición Alternativa Santandereana 1.



El CNE autorizó las credenciales de Jesús Santrich, miembro de Farc detenido por narcotráfico y la de Aída Merlano, conservadora, detenida por corrupción al sufragante. La decisión se tomó porque no hay condenas en su contra, pero este solo hecho no les permite posesionarse en sus curules.



Si bien no hubo mayores novedades con lo que se había definido en el preconteo del pasado 11 de marzo, se confirmó que el movimiento Colombia Justa Libres se queda con tres curules en el Senado.



Otro hecho significativo es que el senador Antonio Guerra de la Espriella, de Cambio Radical, que en principio había logrado mantener su curul, a último momento la perdió con la exreina Ana María Castañeda.



POLÍTICA