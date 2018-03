Lo que debe conocer sobre la jornada electoral de este domingo

11 de marzo 2018 , 02:30 a.m.

11 de marzo 2018 , 02:30 a.m.

Cómo votar, qué es el voto preferente, qué errores pueden llevar a anular su voto, cuántos miembros de la Fuerza Pública custodiarán las puestos de votación y sugerencias para ciudadanos y partidos, entre otras informaciones básicas para que salga a sufragar este domingo.

Así se establece la cifra repartidora, que determina las curules para los partidos

La cifra repartidora es un mecanismo que fue establecido por el acto legislativo 01 del 2003 y tiene como objetivo definir el número de curules que le corresponderá a cada partido, dependiendo de la cantidad de votos que haya obtenido para Senado y Cámara.



Para determinarla, primero hay que tomar solo a los partidos que hayan superado el umbral, que, en el caso del Senado, corresponde al 3 por ciento del total de votos válidos en la elección.



Una vez organizados, se toma el total de votos del primer partido y esa cifra se comienza a dividir primero por uno, después por dos, después por tres y así sucesivamente hasta dividir por 100, que son las curules por proveer en el caso de Senado. La cantidad de divisiones es igual al número de curules por entregar.



Esta misma operación se debe repetir con cada una de las votaciones de los partidos o movimientos que superaron el umbral. Esto significa 100 divisiones de los resultados de cada una de las colectividades.

Posteriormente se ordenan de mayor a menor los resultados de todas esas divisiones y la cifra que quede en el puesto 100 (con base en el caso de Senado) será la cifra repartidora.

Las curules

Una vez que se obtiene ese valor, simplemente se comienza a dividir el número de votos de cada partido entre la cifra repartidora y el resultado será el número de curules al que esa organización política tiene derecho en el Senado.



Es importante destacar que los escaños se entregan en números enteros, así la división tenga decimales.



Entonces, hasta tanto no se conozca la votación total de Congreso y la de los partidos que superen el umbral, no se podrá determinar la cifra repartidora.



De acuerdo con datos de la Misión de Observación Electoral, en 2010, ese valor fue de 99.191 votos, mientras que para las elecciones de Congreso del 2014 aumentó a 104.048,53 votos.



Para las elecciones de este domingo es claro señalar que la cifra repartidora solo se aplicará para los congresistas elegidos por circunscripción ordinaria, es decir, para 100 en Senado. Los dos indígenas de esa corporación se eligen en circunscripción especial, en la que no aplica la cifra repartidora.

POLÍTICA

redaccionpolitica@eltiempo.com.co

En Twitter: @PoliticaET