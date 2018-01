CNE anuncia operación sorpresa en campañas

El Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Procuraduría preparan una operación conjunta para llegar de manera sorpresiva a las sedes de campaña de los candidatos al Congreso y revisar los estados de sus cuentas.



El anuncio lo hizo este viernes la presidenta reglamentaria del CNE, Yolima Carrillo, quien también dijo que el próximo 11 de febrero esperan tener resueltas las 80 peticiones que se presentaron para anular candidaturas al Congreso.

¿Cómo se está preparando el CNE para vigilar la actual campaña?



Tenemos unas comisiones con la Procuraduría en las que contadores del Fondo de Financiación Política, del Consejo Electoral y funcionarios del Ministerio Público llegarán a unas regiones para revisar las cuentas de algunas campañas. Se escogerán los departamentos a los que se llegará de manera aleatoria y en ellos se vigilará en qué estado está la rendición de cuentas que, por norma, deben hacer las campañas. Estas se deben subir al aplicativo Cuentas Claras. Indagaremos qué tienen en esa herramienta y qué en sus libros.



¿Y esta operación será anunciada?



Es posible que se diga a qué departamento se llegará, pero no a qué campañas.



¿Cómo va la revisión de peticiones para anular candidaturas al Congreso?



Hay 80 peticiones de revocatorias de inscripción de candidatos al Congreso. Este recurso también se puede volver un escenario para trasladar una confrontación política.



¿Cuándo esperan finalizar esta revisión?



Estrictamente no tenemos un plazo, pero lo ideal sería dar respuesta un mes antes de la elección, es decir el 11 de febrero, que es el límite para modificar la tarjeta electoral.



¿Qué casos singulares hay?



Hay unas peticiones que no son de fondo sino de forma, como algunos candidatos del partido Farc que pusieron sus nombres más conocidos.



¿Los candidatos del partido Farc pueden inscribirse con su alias?



Ellos se inscribieron con el nombre que tienen hoy en su cédula de ciudadanía. Si un ciudadano cambia su nombre, en su cédula aparece el último que puso.



¿Qué pasa con los partidos a los que se les encuentren candidatos que no se podían inscribir?



Según las decisiones más recientes, no podrán presentar candidatos a la próxima elección a Congreso, en 2022, para las circunscripciones que presenten aspirantes inhabilitados. Igualmente, el Consejo Electoral ordenará abrir un proceso contra el partido que eventualmente pueda ser sancionado.



POLÍTICA