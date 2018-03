Los candidatos que aún sufren por el voto ‘finish’

12 de marzo 2018 , 02:56 a.m.

12 de marzo 2018 , 02:56 a.m.

Este domingo, con el 98,77 por ciento del preconteo, la carrera por una curul en el Senado dejó nombres como el de José Obdulio Gaviria (Centro Democrático), distanciado por un poco más de 1.000 votos de John Harold Suárez, que sumaba 26.578 y ocupaba la curul número 19.



La situación la vivieron otros aspirantes. Por ejemplo, en Cambio Radical, con 16 curules, Ana María Castañeda Gómez veía cómo la separaban 1.812 votos de Antonio del Cristo Guerra de la Espriella. Es decir, con este preconteo, aún no tenía nada asegurado.

EL TIEMPO consultó al politólogo Fernando Giraldo, quien aclaró que “lo de anoche fue un preconteo no vinculante. El escrutinio, entre lunes y martes, será el que determinará cómo estuvo la carrera; y con unas diferencias tan cortas, todo puede cambiar”.



Por el lado del Partido Conservador, con un total de 15 curules, Soledad Tamayo, con 59.107 votos, sí contaba con una ventaja más amplia frente a Javier Mauricio Delgado, quien sumaba 53.900. Aquí, como dijo Giraldo, solo una sorpresa cambiaría la tendencia.

En el Partido Liberal, con 14 curules, la distancia entre Rodrigo Villalba Mosquera y Arlet Patricia Casado ya era de más de 5.000 votos, mientras que ‘la U’, con margen similar, tenía en contienda a Alfredo Guillermo Molina Triana persiguiendo a Maritza Martínez Aristizábal. En la Alianza Verde, con 10 curules, la situación no difería mucho, ni en la coalición Lista de la Decencia.



En la Cámara de Representantes, las brechas entre los contendores fue más amplia y el ‘voto finish’ –con el 98,81 por ciento escrutado– empezó a dar visos de estar reñido en Antioquia, con Cambio Radical. Allí, José Ignacio Mesa y Mauricio Parodi estaban aún en pugna por apenas 776 votos.



En ‘la U’, con apenas una curul, Mónica María Raigoza y Luis Fernando Ortiz estaban distanciados por 2.135 votos, mientras que en Cundinamarca parecería que todo estaba saldado.



Los departamentos de Santander y Valle del Cauca, con el Centro Democrático y el Partido Liberal, respectivamente, no fueron la excepción de una carrera que aún no termina.



