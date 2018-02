Consenso de varios candidatos para acabar con la ‘mermelada’

La posibilidad de que los congresistas influyan en el presupuesto general –por encima de la mesa y sin ‘mermelada’– quedó planteada este miércoles por candidatos al Senado de diversos partidos políticos.

Sus propuestas se escucharon en el foro ‘¿Qué Congreso elegiremos los colombianos?’, organizado por EL TIEMPO y realizado en sus instalaciones.



El tema cobra vigencia en medio del debate por la ‘mermelada’, es decir, por la vieja costumbre de los gobiernos de turno y los congresos de acordar partidas presupuestales a cambio de apoyar proyectos, lo que se ha convertido en fuente de corrupción..



La semana pasada, en otro foro de EL TIEMPO y la Universidad del Rosario sobre la ética de lo público, organismos de control y candidatos a la presidencia también coincidieron en señalar ese hecho como una costumbre corrupta llamada a desaparecer.



En el encuentro de este miércoles se abrió paso la propuesta de que los congresistas recuperen la iniciativa en el gasto, pero con unas reglas de juego claramente señaladas y de frente.



El senador liberal y candidato a la reelección Luis Fernando Velasco afirmó que la manera de eliminar la ‘mermelada’ “no es quitándoles a concejos, asambleas y Congreso la posibilidad de discutir las inversiones, sino debatiéndolas por encima de la mesa”.



Con él coincidió la candidata al Senado y senadora por el Centro Democrático Paloma Valencia, quien planteó que “el veinte por ciento del presupuesto de inversión se discuta en el Congreso”.



La representante a la Cámara y candidata al Senado por los ‘verdes’ Angélica Lozano puso un ejemplo: “Si queremos bajar el embarazo adolescente, se deberían invertir 50.000 millones de pesos, que se deberían priorizar con quienes sepan del tema, no con el congresista”.



De otro lado, Ana Paola Agudelo, número uno de la lista al Senado del Movimiento Mira, dijo que su organización política es un “ejemplo” de que “se puede trabajar y gobernar sin ‘mermelada’ ”.



Rodrigo Lara, cabeza de la lista a Senado de Cambio Radical, compartió la idea y dijo que “cualquier congreso del mundo considera inescindible la función de representación de las regiones con la asignación presupuestal”.



Para Roy Barreras, senador y número uno de ‘la U’ al Senado, “sí se puede gobernar sin ‘mermelada’ ”, pero “solo si el próximo presidente se compromete a hacerlo”.

Jorge Enrique Robledo, senador por el Polo y cabeza de lista al Senado, hizo un diagnóstico del problema y dijo que se pueden hacer cosas sin esta práctica. “La ‘mermelada’ enmelocota al Congreso”, afirmó Robledo.



Gustavo Bolívar, cabeza de la llamada ‘lista de la decencia’ al Senado, pidió “hacer hechos que demuestren” que los congresistas están comprometidos contra esta práctica.



El número uno de la lista al Senado del Partido Conservador, Miguel Gómez Martínez, afirmó que “la ‘mermelada’ es solo una fachada” y pidió “revisar” la contratación pública y la relación de los contratistas con el Gobierno y el Congreso.



Iván Márquez, candidato al Senado por la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), dijo que el principal propósito del partido político de la exguerrilla es “erradicar” estos trueques.



Varios asistentes al foro dijeron que hay “consenso” para eliminar estas transacciones que generan corrupción, pero que debe haber también un compromiso del próximo presidente en el mismo sentido.

El debate en frases

Paloma Valencia. Centro Democrático

Reforma de la justicia

“Hay que tener instancias para juzgar a los magistrados y hay que eliminar las tres cortes, tener sola una corte de cierre”.



Acuerdo de paz

“Quieren destruir la honra de las Fuerzas Militares para hacer primar la narrativa de las Farc, la de un ejército de liberación cuando han sido terroristas”.

Angélica Lozano. Alianza Verde

Reforma de la justicia

“No soy partidaria de una constituyente. Las cortes tienen que poner la cara. Aforados sin alguien que los ronde han podrido la justicia. La reforma tiene que servir al ciudadano”.



Acuerdo de paz

“Prioridades: seguridad territorial, sustitución de cultivos de coca y tratamiento penal para pequeños cultivadores”.

Rodrigo Lara. Cambio Radical

Reforma de la justicia

“Una constituyente en semejante polarización sería un despropósito. Hay que fortalecer el sistema de carrera para que por mérito se llegue a las altas cortes”.



Acuerdo de paz

“Los proyectos de ley agropecuarios, como el catastro multipropósito y la formalización de tierra, son la gran deuda. Eso no se tocó”.

Luis Fernando Velasco. Partido Liberal

Reforma de la justicia

“Una reforma de la justicia integral que toque ciertos privilegios que tienen los servidores del Estado es difícil que la saque el Congreso”.



Acuerdo de paz

“Hay unos acuerdos, y el Gobierno tiene que cumplirlos, pero quisiera

mejor un país que estuviera pensando más en acuerdos a futuro”.

Roy Barreras. Partido de la U

Reforma de la justicia

“Si el próximo Congreso y el próximo presidente no hacen la reforma política y la reforma de la justicia, será inevitable una constituyente”.



Acuerdo de paz

“La paz que se firmó en La Habana no es suficiente. La paz hay que construirla, y por eso es que necesitamos que el Estado cubra todo el territorio nacional”.

Jorge Robledo. Polo Democrático

Reforma de la justicia

“Con una constituyente no solo no se arregla el problema de la justicia sino que no se arregla ningún tema”.



Acuerdo de paz

“Los incumplimientos pueden terminar aumentando porque el país que nos va a dejar Santos es un país arruinado; pero eso no le quita importancia a lo logrado”.

Miguel Gómez. Partido Conservador

Reforma de la justicia

“Hay que hacer una constituyente para reformar la justicia. Hay que sacar ese tema del Congreso y dárselo al constituyente. Sin justicia no va a haber seguridad; la gente quiere salir tranquila”.



Acuerdo de paz

“Hicieron una parranda en La Habana y ahora vivimos el guayabo, que va a ser terrible”.

Iván Márquez. Partido Farc

Reforma de la justicia

“Queremos plantearle al país una suerte de acuerdo político nacional para consensuar las reformas institucionales que se necesitan”.



Acuerdo de paz

“Sentimos que estamos ante una inseguridad jurídica muy grande. Nos mantienen aún 500 guerrilleros presos, a pesar de la vigencia de la ley de amnistía”.

Gustavo Bolívar. Lista de la Decencia

Reforma de la justicia

“Hay que hacer una asamblea constituyente; algunos encienden alarmas de que podemos perder lo que tenemos, pero qué tenemos si todo está mal”.



Acuerdo de paz

“Hay que defender el acuerdo de paz, pero sobre todo el papel de las víctimas. Los victimarios ya van a llegar al Congreso, ¿y las víctimas?”

Ana Paola Agudelo

Reforma de la justicia

“En principio digo no a una constituyente, pero sí es una responsabilidad hacer una reforma de la justicia porque no podemos seguir con casos de reincidencia”.



Acuerdo de paz

“El posacuerdo es una oportunidad que tenemos los congresistas para hacer las reformas estructurales que requiere el país”.



