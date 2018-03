Así actuarán candidatos al Senado frente a leyes de paz pendientes

Preguntas:



1.) ¿Qué salidas ve para el limbo en el que quedaron las circunscripciones para las víctimas en el Congreso?



2.) ¿Qué debería tener una reforma política para que se dé la apertura democrática y se devuelva la confianza a los ciudadanos, como lo pide el acuerdo de La Habana, y no se hunda de nuevo?



3.) ¿Ve viable que se apruebe la ley de procedimiento de la JEP pronto, para que la justicia transicional entre a funcionar antes de mitad de año?



4.) ¿Su bancada apoyará el proyecto de catastro multipropósito, parte de la reforma rural integral?



5.) ¿Qué opina del tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores, tarea pendiente del Congreso?

Roy Barreras - Partido de 'La U'

1.) Hay que volver a presentar el acto legislativo. Que las víctimas elijan a las víctimas en una circunscripción especial, tal como estaba previsto. Preveo que se perderá un semestre, pero en el segundo semestre tendremos a las víctimas.



2.) Una nueva e independiente autoridad electoral y la lista cerrada, que acabe con el clientelismo y con el matrimonio perverso entre el voto y la circunscripción nacional de Senado, que convirtió cada candidatura en una microempresa electoral que destruye la identidad ideológica de los partidos.



3.) Llegaremos (en marzo) a acelerar la aprobación, tanto de este proyecto como de la ley de tierras, que son indispensables. El Congreso que termina será consciente de garantizar la seguridad jurídica de los militares que están volviendo a recuperar su libertad gracias a la JEP y del derecho que tienen las víctimas a conocer la verdad. Es inaplazable la aprobación de esa ley.



4.) Son indispensables el catastro multipropósito, la formalización de la tierra, para pequeños campesinos y la ley para garantizar tierras a los que no tengan o la tengan insuficientemente. Son leyes que permiten que el destino de Colombia no sean las violencias sino la producción agropecuaria y el turismo mundial.

5.) Meter al campesino a la cárcel no sería sino un retroceso en el errático camino de una guerra fracasada contra las drogas.

Jorge Robledo - Polo Democrático

1.) Los hechos indican que toca tramitar nuevamente en el Congreso la reforma legal necesaria.



2.) El cambio principal no es legal. Consiste en que los colombianos no reelijan a los candidatos de sectores que llevaron al país a la descomposición política que lo azota. En cuanto a cambios legales, hacer imposible el uso del gasto público para arriar electores a las urnas (no más ‘mermelada’), financiación estatal y exclusiva del Estado de las campañas, voto electrónico, reforma del Consejo Electoral y la Registraduría y reducción del umbral.



3.) Es lo conveniente para el país, pero mucho va a depender del resultado de las elecciones del 11 de marzo, porque este va a afectar la actitud política del las mayorías del actual Congreso.



4.) Un buen catastro es conveniente para el país, pero nuestro voto dependerá del texto que se ponga a votación. Existe el riesgo de que esta reforma propicie una mayor concentración de la tierra rural, dispare impuestos inconvenientes y complique más reducir las importaciones agrícolas, el principal problema del agro.



5.) En general, esos pequeños cultivadores deben entenderse como víctimas de los narcotraficantes y de una política agraria que los deja sin otras opciones. Deben recibir un tratamiento diferenciado.

José Obdulio - Centro Democrático

1.) El Centro Democrático ya anticipó que haremos un acuerdo para que exista representación en el Congreso de las víctimas, principalmente de las Farc.



2.) El Acuerdo de La Habana no va a ser fuente de inspiración para reformas. Derogaremos -vía referendo- lo que ya se haya aprobado. Sí llevaremos al Congreso una reforma inspirada en el referendo contra la politiquería y la corrupción del 2003, más la desvertebración del sistema ‘ñoñista’ de elección del Congreso, austeridad fiscal, regionalización y purga de la justicia.



3.) El Centro Democrático se propone lograr que nunca entre a funcionar la JEP. Pondremos en marcha un sistema combinado de la Ley de Justicia y Paz y respeto a la normatividad penal internacional.



4.) Ese catastro multipropósito fue presentado por el Gobierno en un ambiente de descalificación de la propiedad agraria y la prédica de la elevación del predial con fines expropiatorios. El CD se propone una modernización de la administración, y el catastro va a ser intervenido. Pero a favor del campo y de sus agentes productivos.



5.) Toda la cadena del narcotráfico será perseguida. Para las zonas de pequeños cultivadores no contumaces se aplicará “familias guardabosques”. Para los contumaces, cárcel.

Mauricio Gómez Amín - Partido Liberal

1.) Mientras las curules estén blindadas y garantizadas para las víctimas, votaremos afirmativamente.



2.) Hay dos puntos trascendentales que cuestan políticamente, pero para la democracia sería lo más sano: limitar los periodos de congresistas en Colombia, más de ocho años en la Cámara y el Senado es suficiente. Y el tema de la lista cerrada, que fortalece los partidos políticos.



Las ideologías políticas y la disciplina política.



3.) Es un compromiso de nosotros con la paz de Colombia. Así como he sido crítico con las Farc en muchos temas, hay que decir que las Farc quieren dar el paso a la vida democrática, y como Congreso y como Estado hay que dar todas las garantías para que eso sea así. Debe ser aprobado lo más pronto posible.



4.) Nosotros debemos entender que hay mucha tierra improductiva en Colombia y la gente quiere tener herramientas para trabajar. Veo mucho campesino varado queriendo trabajar y es muy importante, sin tocar la propiedad privada, darles oportunidades a los campesinos, no solo con proyectos productivos sino con maquinaria.



5.) Los pequeños cultivadores son víctimas de la falta de garantías en el campo. No cultivan coca por deporte. Más que pensar en penas, hay que pensar en soluciones sociales para ellos.

Ana P. Agudelo - Del Mira

1.) Es una lástima que no haya pasado el proyecto, tenemos que buscar un acto legislativo para garantizar la presencia de las víctimas en el Congreso.



2.) Se requiere una reforma política para que los ciudadanos tengan la posibilidad de participar más. Nuestra propuesta es que así como se dieron garantías al partido Farc, se deben contemplar garantías para los partidos que hemos estado en la legalidad, para no desaparecer. Pedimos garantías para mantener la personería jurídica y acceder a medios de comunicación durante ocho años.



3.) Hay que hacer un esfuerzo grande. Tenemos el compromiso y vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo para que así sea.



4.) Tenemos que entrar a analizar muy bien los puntos que eso implica, esa es una de las tareas pendientes de nuestra bancada en el Senado.



5.) No queremos incentivar el aumento de los cultivos ilícitos. Hay que aprovechar los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial para que garanticemos más bien a los cultivadores vías terciarias y mecanismos de comercialización de sus productos. Esa es una política y unos programas de desarrollo rural

que deben ser liderados por el Ejecutivo.

Rodrigo Lara - Cambio Radical

1.) Soy amigo de otorgar esas curules a asociaciones de víctimas reconocidas y certificadas. Y podemos atribuírselas directamente a las que ya conocemos, y no arriesgarnos a que esos espacios sean cooptados en una elección.



2.) Realmente no hubo proyecto de reforma política sino electoral, cuyo único fin era modificar reglas para otorgar ventajas a sectores de izquierda, multiplicar partidos políticos afectos a las Farc y otorgar partidos a Petro y Fajardo. La reforma política está en cerrar las listas.



3.) Pienso que sí, no creo que sea necesario más tiempo. Debe contemplar garantías para la Fuerza Pública, obligatoriedad de entrega de bienes de la Farc y testaferros.



4.) Colombia tiene una deuda muy grande por saldar con el sector agropecuario. Si sirve para reflejar la propiedad de la tierra, bienvenido sea, siempre que se respete la buena fe y la propiedad privada de personas de bien.



5.) Yo estoy de acuerdo con que no se criminalice con severidad al pequeño campesino cultivador, siempre que esto no sea obstáculo para erradicar las 220.000 hectáreas de coca que hay el país. Este dramático incremento me recuerda la situación de los ochenta, cuando crecieron al tiempo organizaciones criminales.

Victoria Sandino - Farc

1.) Nosotros firmamos un acuerdo con el Gobierno para que la democracia en Colombia se ampliara, para que más personas de diferente color político estuvieran en representación de quienes no han tenido voz nunca. Se deben buscar formas para darle vida a ese acto legislativo.



2.) Una reforma política debe garantizar que se amplíe la participación ciudadana. Deben escucharse las voces de los campesinos, los indígenas, las mujeres, los sectores LGBTI.



3.) Finalizando enero, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, anunció que se adelantaría la construcción de este proyecto en conjunto con los magistrados de la JEP para presentarlo a más tardar en marzo. Es urgente que este se presente y sea aprobado para poner en marcha lo más pronto posible la jurisdicción.



4.) Por supuesto que sí. El catastro multipropósito va a permitir saber de quién son y como están distribuidas las tierras en Colombia, herramienta fundamental para que los campesinos, los pueblos afrodescendientes y los indígenas puedan tener tierras productivas y para que el campo recupere su carácter en la economía.



5.) Las personas que se han dedicado a los cultivos de uso ilícito no lo han hecho por gusto, sino porque no han tenido otra opción. No se puede juzgar de la misma manera a una persona que no ha tenido oportunidades que a quienes cometen delitos por decisión.



