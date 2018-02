En vivo: ¿Qué congreso elegiremos los colombianos?

21 de febrero 2018 , 08:59 a.m.

EL TIEMPO realiza este miércoles el foro ‘¿Qué congreso elegiremos los colombianos?’ en las instalaciones del periódico, en el cual están los número uno de las listas al Senado y candidatos destacados de partidos políticos.

La idea es conocer las propuestas de los aspirantes al Legislativo y cuál es su posición sobre diferentes temas que, seguramente, manejarán desde el Capitolio en los próximos cuatro años.



Estos son los protagonistas del foro:

Paloma Valencia, candidata al Senado del Centro Democrático

Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

Esta senadora del Centro Democrático (CD) es abogada y filósofa de Los Andes, con una especialización en Economía de la Universidad de los Andes y con maestría en escritura creativa de la Universidad de Nueva York.

Propuestas:

-"El proyecto del Centro Democrático está basado en tres pilares: necesitamos recobrar la seguridad y eso empieza por la erradicación de cultivos ilícitos. Vamos a prohibir la dosis personal".

-"Un empleo digno y bien remunerado. El partido propone bajar significativamente los impuestos a empresas y a personas naturales, y subir el salario mínimo. Queremos ayudarle al pequeño empresario a salir adelante. Generar mecanismos para que puedan tener un ahorro pensional".

-Propone una reforma a la justicia y a erradicar la corrupción. Profundizar los programas sociales, jornada única y alimentación completa en los niños.

Ana Paola Agudelo, cabeza de lista al Senado del Mira

Ana Paola Agudelo es la primera en la lista al Senado por el partido Mira. Foto: Claudia Rubio / EL TIEMPO

Actualmente es representante a la Cámara por los colombianos en el exterior por el Movimiento Mira. Es graduada en Negocios Internacionales de la Universidad del Tolima y tiene un Master en Economía Social de la Universidad de Valencia (España) y es especialista en gestión pública y control fiscal de la universidad del Rosario.

Angélica Lozano, candidata al Senado de Alianza Verde

Angélica Lozano, candidata al Senado por Alianza Verde. Foto: Archivo particular

Esta abogada de la Universidad de la Sabana es actual representante a la Cámara por Bogotá del partido Alianza Verde. Ahora busca una curul en el Senado con el número 10 por esa misma colectividad.

Rodrigo Lara, cabeza de lista de Cambio Radical

“Si la Jurisdicción Especial para la Paz no es suficientemente estricta, las Farc y sus testaferros seguirán disfrutando de una gigantesca fortuna”, dice Lara. Foto: Juan Diego Buitrago / Archivo EL TIEMPO

Este representante a la Cámara por Bogotá del partido Cambio Radical, que presidió esa corporación entre el 2016 y el 2017, es la cabeza de lista al Senado por esa misma colectividad que dirigió en 2015.

Gustavo Bolívar, cabeza de lista de la lista de la Decencia

El crítico escritor y guionista de Sin tetas no hay paraíso, El Capo y Los tres Caínes durante su vida ha “denigrado de los políticos”, como él mismo lo aceptó. Foto: Archivo particular

Encabezando la lista al Senado por la Decencia, Gustavo Bolívar, bautizado como el padre de la narconovelas colombianas, desea incursionar en la política.

Propuestas:

​-"Nuestro accionar en el Congreso será la lucha contra la corrupción".

-Le apostará a una reforma electoral, que incluye el voto a los 16 años y el voto obligatorio en el país.

-Propone un cambio a las energías limpias (solar). Instalación de páneles solares en casas.

-Propone que la educación superior sea gratuita. "Que a los jóvenes los recluten las universidades. Esta iniciativa no es es populismo. Acá regalan casas y eso no es populismo".

Jorge Robledo, cabeza de lista del Polo Democrático

Jorge Robledo, senador del Polo Democrático. Foto: Jaime Moreno / EL TIEMPO

El número uno a la lista por el Polo Democrático ha estado desde el 2002 en el Congreso como senador de la República.



Propuestas:

-"En el Polo votamos a conciencia y sin mermelada, hacemos control político con seriedad y severidad, respaldamos las luchas ciudadanas. No es raro que a mí y a los del Polo nos vean acompañando las manifestaciones pacificas".

-"Si gana Fajardo seguiré en mis labores como congresista, pero, ademas, seré un senador amigo del Gobierno y promoveré los proyectos de reforma".

Roy Barreras, cabeza de lista Partido de 'la U'

El senador de 'La U' Roy Barreras opinó sobre la decisión de la Corte Costitucional. Foto: Rodrigo Sepulveda / EL TIEMPO

Presidente de la Comisión de Paz del Senado. Integrante de la Comisión Primera del Senado y negociador Plenipotenciario del Gobierno en Proceso de Paz con las Farc.

Propuestas:

-Congelar el impuesto predial de las ciudades "hasta que las ciudades cumplan indicadores".

-Le apostará a hacer la reforma política.

Miguel Gómez Martínez, cabeza de lista Partido Conservador

Miguel Gómez Martínez fue representante a la Cámara entre 2010 y 2014. Foto: Luis Lizarazo / EL TIEMPO

Fue representante a la Cámara entre 2010 y 2014. Es sobrino de Álvaro Gómez Hurtado, excandidato presidencial para los periodos (1974-1978), (1986-1990), (1990-1994), y nieto del expresidente Laureano Gómez.

Iván Márquez, cabeza de lista Partido Farc

Iván Márquez estuvo al frente del equipo negociador de las Farc en el proceso de paz de La Habana Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

Durante los últimos años, Iván Márquez estuvo al frente del equipo negociador de las Farc en el proceso de paz de La Habana. Fue la cara más visible de esa delegación y el vocero que el movimiento encargó para que avanzara en la tarea de firmar el fin del conflicto con el Gobierno.

Luis Fernando Velasco, candidato del Partido Liberal

Luis Fernando Velasco llegó al Congreso en 1998 como representante a la Cámara y desde 2006 es senador. Foto: Ana María García / Archivo EL TIEMPO

Es un abogado de la Universidad del Cauca. Fue concejal y alcalde de Popayán, su tierra natal. Llegó al Congreso en 1998 como representante a la Cámara y desde 2006 es senador. Milita en el Partido Liberal.

Propuestas:

-"Yo no quiero seguir en el Congreso con la misma pelea: este país es mucho más importante que Uribe y Santos".

-"Los acuerdos con la guerrilla hay que cumplirlos. El Estado empeñó su palabra y hay que hacerlo, pero no nos quedemos en los acuerdos como lo único tema del debate nacional.

-"Yo no quiero que lleguemos al Congreso a seguir con la misma pelea de los últimos 4, 12 o 16 años".

-"Este país tiene que valorar lo que hizo el señor Presidente en cuanto a los acuerdos de paz, y tiene que valorar lo que hizo otro líder como el expresidente Uribe, pero este país es más que Uribe y Santos".

-"La gente en las calles se siente desbordada por el atraco y lo único que se nos ocurre es proponer cárcel, cárcel, cárcel, sin una política integral".



