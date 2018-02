‘Si nos unimos, le vamos a ganar a Petro’: Miguel Santamaría

José Miguel Santamaría, candidato al Senado por el Centro Democrático, habla claro: en la centroderecha hay temor de que pueda llegar Gustavo Petro al poder.

En diálogo con EL TIEMPO, reveló algunas de sus propuestas para llegar al Legislativo: eliminar la dosis personal, hacer control fiscal e incentivar el emprendimiento.



¿Usted se considera un candidato de opinión?



Yo trabajé toda la vida en el sector privado. Me retiré hace dos años, luego de vender mi compañía. Tengo algo de opinión, pero tengo bases y estoy trabajando estructura, porque salí a recoger parte de la estructura que tenía mi papá (Miguel Santamaría Dávila) por ahí.



¿Usted es de los que creen que el país como está, después del proceso de paz con las Farc, tiene riesgos de que se lo tome la extrema izquierda?



Yo creo que las encuestas están mostrando una situación muy compleja. En las últimas tres mediciones ha salido Petro de primero, entonces el riesgo existe.



¿Y usted pretende hacer algo para evitarlo?



Aspiro a salir elegido y sacar una buena votación. Adicionalmente, estamos apoyando a Iván Duque para que gane la consulta del 11 de marzo y salir con él a ganarle a Petro en las elecciones de mayo. Esa es la consigna, y estamos trabajando muy duro en eso. Yo creo que si nosotros nos unimos, les vamos a ganar, pero tenemos que estar unidos.



¿Esa unión implica otros sectores de centroderecha como Germán Vargas?



Yo creo que eso es al final, después de la primera vuelta. Los que lleguen a la segunda vuelta tendrán que unirse, sobre todo si el candidato de la izquierda va a ser Petro, porque eso tiene asustada a la gente. Yo trabajé en la Bolsa de Valores, y a mí me llaman los inversionistas a los que les manejé la plata durante muchísimos años y están ‘paniqueados’. Al final, el país cerrará filas en contra del populismo.



¿Los inversionistas creen que en caso de ganar Petro esto sería una segunda Venezuela?



Mucho más rápido, porque nosotros no tenemos la plata que tiene Venezuela, entonces no aguantaríamos tanto tiempo de mal gobierno y de populismo.



¿Usted cree que realmente eso puede pasar o es una manera de meter miedo?



Petro ha demostrado en su manera de actuar y en su forma de pensar que a él le gusta la estatización, que le gusta el populismo, que le gustan los subsidios; fue amigo de Chávez.



¿En estas elecciones, más que elegir a un presidente o un Congreso, se va a definir un modelo económico?



Sí, yo creo que acá lo que está en juego es el modelo económico y qué va a ser Colombia hacia futuro. En estas elecciones se decidirá hacia dónde queremos ir, si queremos ir hacia el lado de una izquierda populista o si vamos a proteger el libre mercado, la empresa privada y la propiedad privada.



¿La situación del expresidente Uribe, con esas citaciones a la Corte Suprema de Justicia, puede afectar su proyecto político?



Confío en la inocencia del presidente Uribe y en que no va a pasar nada.



¿Cuáles son sus propuestas para llegar al Congreso?



Lo primero es que yo soy un defensor de la familia, y, en ese orden de ideas, soy uno de los abanderados de acabar con la dosis personal. El segundo punto es que, como vengo de todo ese tema del mercado capital y de la bolsa, quiero ejercer en el Senado de la República control fiscal, siento que actualmente no le están haciendo el control fiscal que tienen que hacerle al Gobierno, sino que hacen lo contrario, se gastan con el Gobierno plata. El tercer punto es que tengo un programa de emprendimiento muy interesante para proponer al país. Quiero crear oficinas de emprendimiento social en las universidades y en las facultades de administración del país, de tal manera que los que se vayan a graduar de administradores de empresas tengan que ayudar a los microempresarios, a los tenderos, a sacar adelante sus negocios, y que eso sea como una función social.

