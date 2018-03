'En próxima reforma pensional podrían quitar mesada 13 a  pensionados'

El abogado y antropólogo antioqueño Óscar Iván Palacio Tamayo, quien aspira al Senado, por el Partido Conservador, con el número 51, es una de las personas que más conoce en el país el tema del sistema pensional, de ahí que su agenda legislativa incluya algunas iniciativas sociales sobre jubilación que favorecen al adulto mayor indigente, a la familia y a los colombianos residentes en el exterior.

Uno de los proyectos que tendrá que ocuparse el nuevo Congreso de la República, que se elegirá el 11 de marzo, es el de la reforma pensional, ¿qué expectativa tiene sobre ese tema?



Espero recibir el voto de confianza de los colombianos el próximo domingo para defender en el Legislativo a los pensionados y a los que están en camino a la jubilación. Me opondré a que les quiten la mesada 13 o prima de navidad que hoy tienen.



Seré un ‘palo en la rueda’ en ese debate, cuando busquen desconocer los derechos adquiridos por los pensionados y propongan acabar con Colpensiones, patrimonio que algunos candidatos han sugerido eliminar. Mi lema de campaña es por una pensión digna.



Actualmente, de cuatro colombianos en edad pensional, uno solo está gozando de la jubilación, En cinco años la relación será seis a uno y en una década, de diez tan solo uno podrá pensionarse.



¿Por qué teme que a los pensionados les puedan quitar la mesada 13?



La mesada 13 estaría en peligro por cuanto la mayoría de los candidatos presidenciales han coincidido en afirmar que no aumentarían la edad de jubilación, ni las semanas y como no hay una fuente de recursos para ampliar la cobertura, entonces recurrirían a los dineros de esa mesada. Recuerde que cada vez les quitan más conquistas a los jubilados. Primero fue la mesada 14 y ahora irían por la 13.



Usted es un conocedor del tema social, ¿qué propuestas tiene para los adultos mayores indigentes que hoy no tienen pensión?



Para los mayores de 70 años, que no cuentan con recursos económicos y que estén en el Sisbén 1 y 2, el Estado les deberá reconocer una pensión asistencial equivalente a la tercera parte de un salario mínimo mensual legal vigente. Estamos envejeciendo en la pobreza. Hoy, cuatro millones de colombianos están condenados a morir sin pensión y dos millones, mayores de 70 años, se encuentran en la indigencia.



¿Cómo se financiaría esa pensión asistencial?



Se puede financiar con los excedentes que las entidades territoriales tienen en el FOPEP (Fondo de Pensiones Públicas), lo mismo que fijar un impuesto a todos los juegos de azar y a las utilidades de las loterías públicas y similares. Igualmente, disponer de un porcentaje de las regalías.



La pensión familiar o Ley 1580 de 2012 ha tenido algunas críticas porque no está cumpliendo con su fin, ¿qué modificaciones le haría?



Propondría que entre los esposos o compañeros permanentes sumen 1.300 semanas cotizadas. Se debe eliminar el actual requisito de las 670 semanas cotizadas entre los dos cónyuges o compañeros, antes de que cumplan los 45 años de edad. Si esa ley se modifica en ese sentido, cerca de 300.000 familias tendrían derecho a esta pensión.



Se estima que alrededor de cinco millones de colombianos viven en el exterior, ¿cuál es su propuesta para que esos compatriotas también puedan pensionarse en el extranjero?



Una de mis iniciativas propone suscribir tratados en seguridad social con países donde residen colombianos, para que lo cotizado por ellos en Colombia y en el exterior se sume para obtener la pensión de vejez. Ya existen convenios bien cimentados con España y Chile, pero no han tenido la suficiente divulgación. Esto ha impedido que los colombianos accedan a sus beneficios.



¿Qué otras propuestas sociales tiene?



Propongo que los actuales conductores de taxi se conviertan en propietarios del vehículo fuente de trabajo, a través del otorgamiento de créditos blandos que establezca el Gobierno, similar a lo que se estila en el Fondo Nacional del Ahorro.

Recomiendo clasificar como profesión de alto riesgo todas las actividades de vigilancia para efectos de salud, pensión y ARL.



