‘Defendemos la libertad de creencia’: Ana Paola Agudelo

La primera en la lista al Senado por el partido Mira, Ana Paola Agudelo, habló de las tendencias religiosas del partido, los valores y la posición sobre adopción por parejas del mismo sexo.

¿Usted aspira al Congreso para defender los intereses de su iglesia?



Queremos llegar para defender a los colombianos, como lo hemos demostrado 18 años. Defendemos la libertad de creencias, hemos sido impulsores de la libertad de culto para que a los colombianos se les respeten sus creencias, sea cual sea, o incluso por no creer en nada.



¿De su sueldo dará usted sagradamente el diezmo?



Ese tema hace parte de mi vida personal, y ahí es cuando hablamos de la libertad de culto: cada uno puede tomar esas decisiones más allá de que sea congresista, empleado, madre o independiente.



¿Qué responder a quienes dicen que la iglesia no debe ser utilizada en el debate político?



La defensa de los valores es lo que consideramos que sí debe ser una consigna de cualquier servidor público; los valores son universales, y no solo de un sector, eso es lo que le aportamos a la política. Cuando desarrollamos leyes, las hacemos para todos, independientemente de la creencia que tengan.

¿El partido tendrá autonomía o seguirá las directrices de la pastora María Luisa Piraquive?



Nosotros tenemos una dirección nacional, por medio de la cual hemos tomado las decisiones, y así mismo las seguiremos tomando. Yo hago parte de esa dirección.



¿Qué posición tiene el Mira sobre las parejas del mismo sexo?



Las personas, independientemente de su vertiente sexual, son seres humanos con derechos que se les deben respetar.



¿Uno de esos derechos es adoptar?



Frente a la adopción, consideramos que los niños deben crecer en una familia compuesta por papá y mamá. Respetamos lo que determine la ley.

