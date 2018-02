La silenciosa campaña de los ‘Ñoños’ en Córdoba

La feria electoral con pasacalles, vallas y murales que inundan las vías de los 30 municipios de Córdoba es cosa del pasado para los grupos políticos de Bernardo ‘Ñoño’ Elías y Musa Besaile, ambos presos por corrupción. Sus herederos electorales hacen ahora una campaña un poco tímida, defendiendo el proceder de sus jefes.

Tampoco se ven las grandes concentraciones en plaza pública que otrora eran amenizadas por artistas de reconocimiento nacional y mucho derroche.



Las redes sociales de los herederos no generan tráfico entre sus seguidores debido al poco material que suben desde las campañas, y las reuniones que se hacen en recintos cerrados o en calles de barrios ya no superan los 100 asistentes, cuando más.



Si bien tienen jingles que identifican sus campañas e invitan a votar por sus números en los tarjetones, solo suenan tímidamente en las amplificaciones que llevan sus ayudantes a cada una de las reuniones. En las emisoras locales se escucha la publicidad de otros candidatos, mientras los herederos de los ‘Ñoños’ brillan por su ausencia.



Sin embargo, la ‘ñoñomanía’ pretende no dejarse arrebatar las dos curules que tienen en el Congreso sus apoderados: el actual representante a la Cámara Eduardo Tous de la Ossa y Julio Elías (este, hermano del ‘Noño’), hacen campaña juntos en busca de sus curules en Senado y Cámara.



Según Tous, dicho movimiento mantiene intacta su estructura política y sigue recorriendo el territorio cordobés mostrando los logros, sin esconder sus dificultades pero recibiendo aceptación popular de quienes siempre han sido sus electores.



“A pesar de las adversidades de nuestro jefe Bernardo Elías, la ‘ñoñomanía’ diseñó un nuevo esquema de trabajo que realiza jornadas casa a casa”, resaltó en su momento el candidato.



A su turno, Julio Alberto Elías dijo hace pocos días que el movimiento que su hermano fundó tiene un trabajo político consolidado que se puede demostrar con las obras que se han realizado.“Soy un hombre sin tacha que lo único que propone es trabajo al servicio de las comunidades, característica principal de este movimiento”, indicó.

Los Besaile

Jhony, el mayor de los Besaile, quiere ocupar la silla de su hermano Musa en el Congreso, quien, a su juicio, es el autor de las transferencias que han llegado a Córdoba. “Esa es una labor de mi hermano Musa y que yo pienso continuar, porque no vamos a dejar de trabajar por este departamento”, manifestó Jhony.



El gobernador Edwin Besaile, hermano suyo, está suspendido y tiene un proceso penal.



En reuniones de seguidores no vacila en afirmar que la situación que vive su familia, incluido su hermano gobernador, corresponde a un entramado de grupos opositores que estarían apoyados por funcionarios de los organismos de control para desacreditarlos.



Asegura que lo que le está ocurriendo al mandatario departamental es producto de los ataques por evitar el desangre de más de 440 mil millones de pesos de las arcas de la Gobernación.



Pero también hay quienes creen que aún tienen su principio de oportunidad con el electorado. Por ejemplo, la senadora Arleth Casado, esposa del ‘parapolítico’ Juan Manuel López, intenta repetir curul en el Congreso pese a los cuestionamientos en su contra por el caso Odebrecht.



Adelanta su campaña en la plaza pública, reúne a cientos de seguidores, recorre calles y visita empresas. Los cuestionamientos por el actuar de su esposo y las sindicaciones en su contra por supuestos favorecimientos a la multinacional parecen parte del pasado en cada reunión.



A juzgar por sus grandes concentraciones proselitistas, tendría una votación significativa en las elecciones legislativas.



La senadora conservadora Nora García, quien busca repetir elección por tercera vez, no parece estar preocupada por las investigaciones que hasta hace poco realizaba la Corte Suprema, en su contra, por ‘parapolítica’.



“Eso fue un impase que pasó, pero seguimos trabajando con la frente en alto, mostrando que este equipo sigue trabajando por Córdoba”, dijo la congresista.



Ella tiene como fórmula a la Cámara a Wadith Manzur, hijo del también ‘parapolítico’ Julio Manzur, investigado por la Corte Suprema y quien recientemente pidió ser incluido en la Jurisdicción Especial para la Paz.



El fantasma de Alejandro Lyons, el exgobernador que desangró a Córdoba por más de 120 mil millones de pesos, según la Contraloría y la Fiscalía, sigue rondando este departamento, aunque acaba de ser condenado a 5 años y tres meses de prisión.

Ahijados políticos

Aunque no lo reconocen públicamente, 2 candidatos son vistos por los propios cordobeses como ‘ahijados’ del exmandatario.



Se trata de su prima Sara Piedrahíta, aspirante a repetir en la Cámara por ‘la U’, y Carlos Gómez, candidato al Senado por Cambio Radical.



Piedrahíta ha sido mencionada en los interrogatorios que la justicia hace a los implicados en los ya famosos carteles de hemofilia, sida, educación, ciencia y tecnología, entre otros .



Carlos Gómez fue secretario general de Alejandro Lyons en la Gobernación.



Las confesiones de los senadores Musa Besaile y Bernardo Elías lo señalan como candidato de Lyons en las pasadas elecciones, cuando perdió con Edwin Besaile. Pero, de nuevo, Córdoba será un departamento con muchos votos.



