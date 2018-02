Barguil responde a quienes han atacado sus vallas / Diario de campaña

Denuncia agresiones en Córdoba

Con la frase “la violencia es la respuesta de los que no tienen propuestas”, el candidato al Senado por el Partido Conservador David Barguil contestó a quienes están atacando su publicidad de campaña, especialmente en Córdoba. Según el aspirante, las agresiones no han sido solo contra sus vallas, sino también contra líderes que lo acompañan. Barguil, quien ha sido autor de varias leyes que han beneficiado a los dueños de cuentas bancarias, agregó que seguirá luchando para “ayudar a mejorar la calidad de vida a todos los ciudadanos”.

Las pullas de Rodrigo Lara contra la izquierda

Rodrigo Lara, candidato al Senado de Cambio Radical, lanzó ayer nuevas pullas contra el Polo Democrático. Invitó a las personas a preguntarle a esa colectividad: ¿cuántas leyes han hecho para mejorar la vida de los ciudadanos? “Ninguna”, apuntó. Para él, la izquierda “es incapaz de traducir su discurso” en hechos. “Se quedan en discursos generales: salud, trabajo, desarrollo, pero nunca dicen cómo lo van a lograr”, dijo Lara.

Congelar el predial, la propuesta de Roy

El senador por ‘la U’ y número uno de la lista a esa corporación, Roy Barreras, tiene previsto radicar este martes un proyecto de ley para “congelar” hasta por cinco años el cobro del impuesto predial en las ciudades capitales de departamento. Según Barreras, los alcaldes suben esas tarifas “cada año y no le brindan a la ciudadanía ningún tipo de beneficio”.

Farc, en campaña en Mesetas (Meta)

El candidato al Senado por Farc Carlos Antonio Lozada se fue hasta Mesetas, Meta, zona azotada por el conflicto. Desde allí, el exguerrillero dijo que es un “compromiso” y una “felicidad” dirigirse a los habitantes de los territorios “que nos acogieron durante muchísimos años”.

Candidatos en Facebook Live

Los candidatos conservadores al Senado Juan Diego Gómez y a la Cámara Nicolás Albeiro Echeverry tienen previsto realizar desde este lunes varios Facebook Live para explicar las propuestas de un grupo al que han denominado Conservadores de Vida. La idea de los dos aspirantes es, mediante este formato digital, explicarles a los ciudadanos qué harán desde el Congreso para defender la vida, la familia y el medioambiente, pilares en los cuales basan sus ideas. En las transmisiones, que se podrán ver a través de Facebook, también se dará pedagogía electoral.

Con maestros y cafeteros

Iván Duque y Álvaro Uribe estuvieron de campaña el pasado fin de semana por varias poblaciones antioqueñas. Estuvieron en Jardín y en Medellín.



Desde allí, los dos líderes enviaron mensajes a los cafeteros y a los maestros. Se comprometieron con los primeros a facilitar créditos con mejores plazos y tasas más baratas. A los profesores les anunciaron que si llegan al gobierno los van a “remunerar mejor y a dignificar”.

Candidatos apoyan el cambio del peso

Varios candidatos presidenciales respaldaron ayer el proyecto del Fiscal General y del Gobierno de quitarle 3 ceros al billete de mil pesos. Germán Vargas, Marta L. Ramírez, Humberto de la Calle y Juan Carlos Pinzón apoyaron la idea y dijeron que la implementarían. Iván Duque dijo que más importante es quitarles a las Farc todos los dineros escondidos.

Petro acusa a Registraduría

“La Registraduría no va a digitalizar los documentos E14 de la consulta, violando la ley. ¿Preparan fraude?”, denunció este lunes el candidato Gustavo Petro. La Registraduría informó que no es obligación legal digitalizar esos formularios, y que además no hay recursos para hacerlo.



POLÍTICA