Las movidas de las campañas sin nada de recursos

Cuando no se cuenta con un amplio recorrido en el mundo de la política, o con las fuertes maquinarias de otros candidatos o partidos, muchos políticos deben recurrir a rifas, ventas de artículos o hasta créditos para financiar sus campañas.



A menos de una semana de la elección del Legislativo, algunos candidatos hablan sobre la experiencia de recorrer ciudades y departamentos sin presupuesto.



Uno de esos casos es el de Alberto López de Mesa. La falta de dinero para su campaña ha llevado a que este samario invente todo tipo de movidas para llegar a cada rincón y a cada ciudadano con sus propuestas.

“Me ha tocado tener muchísima creatividad –cuenta López de Mesa–; hay una orquesta de instrumentos de viento que siempre me acompaña, ellos son unos payasos amigos. Con quienes subo al TransMilenio para dejar mi mensaje a la gente”.

El candidato por la coalición conformado por ASI, Mais, Colombia Humana, UP y Todos Somos Colombia a la Cámara por Bogotá señala que su objetivo es representar los sectores callejeros, desde emboladores hasta habitantes de calle.



López de Mesa se describe a sí mismo como un gestor cultural, tiene 58 años y es la primera vez que se arriesga a obtener una curul. Asegura que uno de sus fuertes es que conoce la calle en donde estuvo por una adicción a las drogas.

Su recorrido por Bogotá le ha costado, hasta el momento 42 millones de pesos, de los que asegura “me llegaron de a poquitos y no creo que pueda conseguir más”.



Como él, Jaime Gómez ha caminado Cundinamarca en busca de los votos que le permitan llegar al Congreso por la misma coalición de Alberto López.



Gómez ha estado en la vida política desde 1992, cuando fue suplente al Concejo de Zipaquirá, además de ser diputado.



A sus 58 años, Jaime Gómez señala que ha gastado entre 30 y 40 millones de pesos gracias a los aportes de sus amigos y a través de las reuniones que organiza en los barrios con la gente que cree en sus propuestas.



La campaña empezó el 11 de enero y lamenta no tener el dinero para pagar una cuña en radio, su campaña la está haciendo procurando no gastar mucho en transporte. Desde que empezó ha logrado imprimir siete pendones que ha dejado en los municipios visitados.



En la lista de las campañas con bajo presupuesto está la de Orlando Beltrán, ambientalista y defensor por más de 25 años de los animales en Bucaramanga, Santander. Beltrán, docente de las Unidades Tecnológicas de Santander, es candidato por el partido Aico a la Cámara. En el 2010 ya había aspirado a obtener una curul en el Concejo de Bucaramanga, sin éxito.



Apostando por una política diferente y sin corrupción, Beltrán ha invertido en su campaña los ahorros familiares y personales de muchos años, y aunque cuenta con personas voluntarias que creen en su candidatura, no deja de ser un impedimento no poder ofrecer a muchos de sus voluntarios ni siquiera lo del transporte.



Lina Margarita Reyes también es animalista y busca llegar a la Cámara por el Partido Liberal para fortalecer la protección de la fauna.



Sin la maquinaria política que su colectividad representa, esta aspirante nacida en Ocaña, Norte de Santander, desea convertirse en la voz, principalmente de perros y gatos, financiando su campaña a punta de créditos bancarios.



Esta excandidata al Concejo de Cúcuta recorre a pie los barrios de esa capital y visita únicamente a personas cercanas, que han acudido a su hogar de paso animal en busca de refugio para socorrer a la fauna abandonada. Ella afirma que cada seguidor de su trabajo proselitista ayuda con alguna contribución para imprimir los afiches.



Esta aspirante se vio en la necesidad de endeudarse con un crédito de 7’000.000 de pesos para asumir los viáticos en medio de sus correrías a los municipios de la provincia de Ocaña y al sur del departamento. El pago de este préstamo se hará a través de un fondo de donaciones que promovió en sus redes sociales.

