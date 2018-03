Con más de 536 mil votos, Antanas Mockus regresó a la política

El exalcalde de Bogotá, Antanas Mockus, volvió a la contienda electoral luego de ocho años, cuando perdió contra Juan Manuel Santos en las elecciones presidenciales del 2010.

En este 2018, Mockus se lanzó al Senado como el número uno de la Alianza Verde, partido con el cual acumula 536.252 votos, con el 97,07 por ciento de las mesas informadas, de acuerdo con los datos de la Registraduría.



Sobre su regreso a la política, Mockus, a finales del 2017, habló con EL TIEMPO sobre las razones por las que tomó esta decisión. “Habermas cree radicalmente en la discusión pública y racional, argumento va y argumento viene. De un modo u otro, sabía que iba a terminar pasando por el Congreso. Allí la gente hace el mayor esfuerzo por argumentar y señalar los problemas y las posibles soluciones", dijo el filósofo y matemático.



Mockus, quien fue alcalde de Bogotá en dos periodos, sufre de párkinson, pero pese a la enfermedad manifestó que se sentía en condiciones de volver a la política. “Es curioso, pero el trabajo me ayuda a controlar los efectos de la enfermedad, y el neurólogo estuvo de acuerdo en que me meta”, añadió.

Durante esta contienda electoral, Mockus compartió a través de su cuenta de Twitter fotografías con sus seguidores y mensajes de ciudadanos, quienes le hacían saber que su voto había sido por él.



De acuerdo con los datos de la Registraduría, Mockus ocupa la votación más alta en las elecciones del Senado en Bogotá, con 325.433 votos.



Y, a nivel nacional, el exalcalde de la capital ocupa la segunda posición como el más

votado, después de Álvaro Uribe, del Centro Democrático, quien obtuvo 863.075 votos.



Antanas Mockus celebró su curul en el Senado a través de una rueda de prensa que estuvo marcada por sus lágrimas.

“Yo tiendo a conmoverme y eso me gusta, pero también me achanta. Desde chiquito cuando lloraba me decía nena, nunca pensé que el feminismo me permitiera reivindicar”, bromeó Mockus.



El filósofo también habló sobre el futuro de las campañas presidenciales.



“Hoy la conclusión es: nos van a meter miedo de lado y lado, media sociedad se va a asustar frente a Petro y media sociedad se va a asustar frente a Duque y vamos a quedar atrapados en eso, entonces no nos dejemos echar ese cuento, escribamos otro cuento que sea más bonito, que dé más orgullo, que nos una”, manifestó Mockus.



ELTIEMPO.COM