Las declaraciones del expresidente Álvaro Uribe en las que evadió decir si aceptará los resultados que se produzcan en las presidenciales del próximo domingo generaron rechazo en distintos sectores políticos y en el propio Gobierno.

La controversia la desató una entrevista de Uribe con 'W Radio', en la que aseguró que la Registraduría “no es garantista” y que, incluso, las denuncias que realizó públicamente sobre el presunto fraude electoral contra el Centro Democrático en las legislativas de marzo pasado no fueron resueltas.

“El proceso electoral de 1970, del que surgió el M 19, no tuvo las irregularidades que ha tenido el actual proceso electoral”, precisó Uribe.

El exmandatario, recogiendo inquietudes planteadas por los militantes de su movimiento político, se preguntó: “¿La Registraduría va a dar o no garantías?”.

“Cuando tenemos tantos municipios en los que no se han podido registrar testigos del Centro Democrático y las Farc están ordenando votar por el presidente Santos, me parece que ese manejo de la Registraduría no es garantista”, sostuvo el exmandatario.

Estas manifestaciones, que despiertan inquietud por la posibilidad de que el uribismo no reconozca los resultados que arrojen las urnas el domingo si Santos aventaja a su candidato, generaron reacciones de desaprobación.

El primero en pronunciarse fue el ministro del Interior, Aurelio Iragorri, quien advirtió que eso configura un delito tipificado en el Código Penal como constreñimiento al elector.

“Es un hecho absolutamente inaceptable hacer una afirmación así, por parte de cualquier político, en el sentido de que si gana las elecciones reconoce el resultado electoral, pero si pierde, no –dijo Iragorri–. Ese tipo de afirmaciones lo que buscan es deslegitimar el proceso electoral y su resultado, lo cual es totalmente inaceptable”.

Las alarmas por esta situación las prendió el candidato vicepresidencial de la Unidad Nacional, Germán Vargas Lleras, quien en una reciente entrevista advirtió que el uribismo tiene una especie de estrategia para poner en duda la transparencia de las elecciones.

“Lo que el Centro Democrático está haciendo es ir abonando terreno para salir a desconocer el resultado”, precisó Vargas Lleras.

El candidato del uribista Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, firmó hace pocas semanas una carta dirigida a la Registraduría pidiendo garantías electorales. La misiva también la suscribieron Enrique Peñalosa (Alianza Verde), Clara López (Polo) y Marta Lucía Ramírez (Conservador).

No obstante, la organización electoral les respondió que todas las garantías estaban aseguradas.

Ayer, desde los partidos que respaldan la reelección del presidente Juan Manuel Santos –‘la U’, Liberal y Cambio Radical– también rechazaron la posibilidad de que el uribismo desconozca los resultados de las urnas.

El senador Roy Barreras dijo que “el único que tiene susto es Zuluaga y su campaña”, y que, por eso, la “extrema derecha” quiere “patear el tablero”.

En este mismo sentido se expresó el presidente del Congreso, el liberal Juan Fernando Cristo, quien advirtió que ese tipo de “estrategias” le hacen “mucho daño” al país y más cuando son lideradas por un expresidente de la República.

“Nos parece totalmente irresponsable esa estrategia que parece que se está implementando desde el Centro Democrático de deslegitimar todas las instituciones”, enfatizó Cristo.

No obstante, a pesar de las declaraciones de Uribe, en el Centro Democrático aseguran otra cosa. “Nadie ha dicho que se va a desconocer el resultado electoral”, afirmó el senador electo de ese movimiento Ernesto Macías.

POLÍTICA