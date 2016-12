El registrador delegado para Asuntos Electorales, Alfonso Portela, asegura que en las próximas elecciones presidenciales del 25 de mayo, los resultados se conocerán en tiempo récord.

¿En cuánto tiempo se van a conocer los resultados?

En primera vuelta de 2010 nos tomamos hora y media. Esta vez vamos a buscar que sea una hora en primera vuelta y, si hay segunda vuelta, el reto es que los resultados se conozcan en un tiempo mucho menor que los 58 minutos. Los simulacros nos han demostrado que sí podemos hacerlo.

¿Esta velocidad no atentaría contra la certeza de los resultados?

Podemos decirles a los jurados que se tomen unos 10 o 15 minutos para revisar las actas de escrutinio, lo que nos va a permitir que la información no solo sea rápida sino que tenga calidad.

¿Por qué cambiaron el esfero para marcar el tarjetón?

Quienes compran votos le dan un esfero específico a la gente para que en el escrutinio puedan identificar el voto comprado. Nosotros no usamos esferos negros y los cambiamos por uno específicamente diseñado para este ejercicio que tiene un secado de 2 segundos y es indeleble.

¿Dónde va a haber biometría?

La biometría no va tener el mismo cubrimiento que en las elecciones de Congreso. Van a ser 3.500 máquinas distribuidas en ciudades y municipios de riesgo donde no hemos ido. Aunque esta elección es menos compleja, no hemos bajado la guardia.

REDACCIÓN POLÍTICA