Todo indica que en el próximo gobierno habrá esfuerzos para cambiar la forma de recaudar impuestos, incluso mediante una nueva reforma tributaria.

La recomendación puntual del Fondo Monetario Internacional (FMI), de buscar fuentes para obtener nuevos recursos que permitan cubrir los gastos que demandan metas como reducir la pobreza, superar el déficit y poner al día la infraestructura rezagada por décadas, sería atendida por los cinco candidatos a la Presidencia de las principales fuerzas políticas.

El FMI, que realiza un ejercicio anual en los países miembros, con el propósito de medir la temperatura de la economía y, a partir de allí, recomendar los ajustes necesarios para que cada nación mantenga un balance en sus finanzas, terminó la misión en Colombia la semana pasada.

Sus recomendaciones, cuya puesta en práctica es clave para mantener la credibilidad de un país en los mercados internacionales, también han sido criticadas porque no siempre benefician al grueso de la población.

En el caso de Colombia, para obtener más ingresos fiscales, sugirió “aumentar la base de contribuyentes”, es decir, que haya más personas pagando impuestos.

También puso sobre el tapete la eliminación de las exenciones tributarias y el fortalecimiento de la administración tributaria.

Gran parte de la carga de los impuestos en el país reposa sobre 4,6 millones de personas, que son contribuyentes del impuesto de renta; 1,1 millones declaran renta y el resto paga a través de sus retenciones en la fuente, es decir, en su mayoría son trabajadores.

Estas son las propuestas de los candidatos.

Ahorro y control de la evasión

Juan Manuel Santos

El presidente-candidato Juan Manuel Santos respondió a través de su equipo económico, el cual “considera indispensable mantener una estructura tributaria sana, con control de la evasión”.

De hecho, atacar la evasión ha sido mencionado varias veces como la finalidad de una próxima reforma tributaria, por el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas.

El equipo programático de Santos dice que “seguiremos avanzando en el control de la evasión para garantizar que las empresas y los ciudadanos paguen lo que corresponde, de tal forma que el Gobierno pueda seguir cumpliendo con su propósito de cerrar las brechas sociales”.

Así mismo, “se mantendría la regla fiscal (que obliga al Estado a manejar las finanzas con austeridad), procurando sostener los recaudos adicionales que requiere el país”.

Destaca que “los esfuerzos de la administración tributaria y el buen manejo de la política fiscal han permitido que los ingresos tributarios pasaran de 65,2 billones en el 2010 a 100,5 billones en el 2013”.

Además, señala que “la reforma tributaria del 2012, que redujo las cargas de contratación de mano de obra formal e introdujo un sistema de tributación más justo, ha permitido la construcción de una estructura impositiva más eficiente, que garantiza la sostenibilidad de las finanzas públicas a mediano plazo”.

Tributación para los más acaudalados

Enrique Peñalosa

El aspirante a la Presidencia por la Alianza Verde advierte que desconoce el informe de la misión del Fondo Monetario Internacional, pero, para obtener más recursos fiscales, manifiesta que, “primero, hay un gran margen de mejora en la eficiencia de la ejecución del gasto público. Mientras se nombre a tantos recomendados políticos y las decisiones se tomen con criterios políticos más que técnicos, es imposible tener entidades que produzcan los resultados que podrían”.

Peñalosa manifiesta que “es posible buscar recursos adicionales, logrando que muchos ciudadanos acaudalados que hoy no tributan lo hagan”.

El candidato confía en la disposición de los colombianos de aportar más si los recursos se invierten. “Creo que los ciudadanos están dispuestos a hacer esfuerzos, siempre y cuando estos redunden en obras y servicios que de manera eficiente generen más bienestar a la sociedad”, dice. Destacó la necesidad de continuar estimulando el flujo de inversionistas al país. “Por supuesto, hay patrones internacionales de los que no nos podemos salir.

Si, por cualquier motivo, es más atractivo invertir en otras partes que en Colombia, perdemos las inversiones y el empleo y el conocimiento que estas podrían generar”, agrega.

Concluye que “el límite de la tributación es el desestímulo a la inversión privada, indispensable para el crecimiento económico”.

Gravar los dividendos

Clara López

Para la aspirante presidencial por el Polo Democrático, Clara López, “la estabilidad económica y la sostenibilidad fiscal son fundamentales para garantizar el crecimiento económico y la estabilidad social del país, pero otra reforma tributaria después de la que nos acaban de meter, con la que les subieron los impuestos a las clases medias y se los rebajaron a los sectores más pudientes, no, eso no es con nosotros”. Se refirió a la recomendación del FMI para decir que ellos olvidan las rentas de capital “Las utilidades no pagan en el país, con la dudosa tesis de la doble tributación”, dijo.

Indicó que, “si hacemos algún tipo de reforma tributaria, sería para introducir conceptos de progresividad en los ingresos muy altos y los ingresos de las empresas de grandes capitales que, pensamos, gozan de demasiadas exenciones y beneficios”.

López fue enfática en afirmar que en su gobierno “recargar más a los pobres, que ya están contribuyendo de manera fehaciente a través del IVA, y a las clases medias no puede ser la fuente de nuevos recursos fiscales”.

Extender 4 x 1.000 y el impuesto al patrimonio

Oscar Iván Zuluaga

El aspirante por el partido Centro Democrático se mostró de acuerdo con “la necesidad de obtener más recursos fiscales para los desafíos que se vienen hacia el futuro”.

Las fuentes de obtención de dichos recursos serían, “en primer lugar, extender el impuesto al patrimonio y mantener el 4 x 1.000, pues generan 10,5 billones de pesos, que son insustituibles. Además, el 4 x 1.000, en su mayoría, lo aportan el sistema financiero y las grandes empresas”.

Agregó que le parece clave “la simplificación tributaria para mejorar la tributación y controlar la evasión, que afecta el recaudo”. Otra de sus estrategias sería la de “lograr aumento de ingresos a partir de mayores niveles de crecimiento económico, por lo menos del 6 por ciento”.

Y el control al gasto también lo señaló: “Toda esta ruta para captar nuevos recursos debe ir acompañada de un mayor control del gasto público. Esto lo dejé yo en la propuesta de regla fiscal cuando fui ministro de Hacienda”.

En general, su fórmula es: “Si simplifico el sistema tributario, se amplía la base, pero no aumentando los impuestos”.

Gravar bienes suntuarios y no el empleo

Marta Lucía Rámirez

La aspirante conservadora dice que sí hay que hacer otra reforma, pero no a pedazos. “El país no puede seguir haciendo reformas tributarias parciales cada tres años. Necesitamos una reforma estructural que grave los bienes suntuarios en lugar de gravar el empleo de los colombianos”, afirma.

“Hay un margen de gravamen adicional porque los ingresos tributarios en Colombia están cercanos a 14 por ciento del PIB y en países como Chile llegan al 20. Mi reforma sería para garantizar más equidad en la carga de las personas naturales. La del gobierno Santos pasará a la historia como aquella que bajó los impuestos a los aviones personales y los yates de lujo y subió los del sueldo de la clase media trabajadora”, agrega. Sostiene que “desmontaría tributos antitécnicos como el 4 x 1.000 y aumentaría la tributación neta en 1 por ciento del PIB, profundizando el IVA, pero sin aumentar el gravamen a las empresas, so pena de afectar más su competitividad”. Señala que “el país tiene que privilegiar el desarrollo productivo, el empleo de los colombianos y la construcción de la infraestructura, así ello implique hacer algún ajuste en la regla fiscal vigente”.

MARTHA MORALES MANCHEGO

REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS