"Improvisadas", "planas", "muy convencionales", "poco estratégicas para el sector", "deseables, pero sin ninguna muestra del camino que se requiere para que sean ciertas" y "escasas de referencia a las necesidades que las motivó" son solo algunas de las características con las que expertos en educación describen las propuestas que para este sector formulan los candidatos a la Presidencia.

Para elaborar este análisis, promovido por la alianza Educación Compromiso de Todos*, se solicitó a las campañas sus planes de educación y se consultaron sus páginas web.

También se tuvo en cuenta el conversatorio con los asesores en temas de educación de las mismas, que tuvo lugar en Bogotá durante la conferencia Innovación + Educación = Desarrollo, a comienzos de mayo.

Los especialistas convocados** no solo se limitaron a señalar las falencias de las propuestas en educación, sino que plantearon alternativas y soluciones para hacerlas, según ellos, más concretas y creativas.

A continuación, las apreciaciones de los expertos en cuanto a primera infancia, educación básica (primaria y secundaria), formación docente y educación superior:

Primera infancia

De acuerdo con los expertos, no existen referencias específicas al punto de partida que orientó las propuestas de los candidatos ni tampoco al componente estratégico de las acciones que reportan.

Esta característica, presente en varias de las propuestas, deja cuestionamientos relativos a la rendición de cuentas en el futuro, pues los resultados de las inversiones en primera infancia son escasamente medibles a corto plazo y, por lo tanto, las políticas dirigidas a esta población deben trascender los gobiernos y asumirse por los Estados.

Vale anotar que las propuestas coinciden en la necesidad urgente de formar a los maestros con el fin de mejorar su desempeño, pero ninguna hace explícita la exigencia de dirigir los mayores esfuerzos a la cualificación de maestros que atienden los primeros años de vida, cuando esa es la tendencia mundial.

Ellos se preguntan además qué piensan los candidatos sobre el programa de Cero a Siempre, que este gobierno puso en marcha para atender a la primera infancia y al cual le dio una significativa inversión.

Las campañas, además, no informan cuánto vale lo que proponen, cómo lo van a financiar y qué acciones van a realizar para lograr los cambios institucionales que algunas se trazan.

En ese orden de ideas, queda planteada la necesidad de un proyecto de ley de atención para la primera infancia, con el fin, además, de que se convierta en política de Estado, pero ningún candidato, según el análisis, hace alusión al respecto.

Educación básica

El análisis de las propuestas en educación básica primaria, secundaria y media arroja los mismos resultados que el de primera infancia. De nuevo aparecen preguntas sobre cómo y cuánto cuesta conseguir los planteamientos propuestos.

De acuerdo con los expertos, "todos hablan de la jornada completa, pero no se ve por ninguna parte una alusión a una reforma del sistema educativo, que también tendría que pasar por el Congreso porque afecta intereses laborales".

Señalan, de igual modo, que los candidatos deben considerar las discusiones sobre reforma curricular y de infraestructura y que la jornada completa no puede ser una promesa de buena voluntad. Esta implica una reforma profunda del currículo, pues se requiere contenido, un planteamiento pedagógico para ese tiempo extra. No basta con unas horas en el colegio; se requiere infraestructura y recursos adicionales que no han sido cuantificados.

Calidad docente

Los expertos concuerdan en que no se requiere una Ley para mejorar la formación docente; esto depende de la voluntad política del Ministerio de Educación, y de su capacidad para concertar con las facultades de educación y para lograr la asignación de presupuestos para la capacitación de maestros en ejercicio.

Estos temas requieren una concreción de los candidatos que, según el análisis, no se ve.

Educación superior

En este aspecto, las propuestas muestran varias similitudes: menos intereses en los créditos Icetex y en cambio más créditos; subsidios a la demanda y articulación con el sector productivo.

No hay mayor información sobre la reforma universitaria, un tema inaplazable en concepto de los expertos.

Como la ciencia requiere un mayor énfasis, los especialistas recomiendan darle prioridad a Colciencias y fortalecerla como la máxima autoridad de la ciencia en el país. Algo que no es claro en los planteamientos de los candidatos".

En general, los expertos sostienen que las propuestas de los candidatos no apuntan a una transformación de fondo de la calidad con equidad. “La inequidad en educación –señalan- es caldo de cultivo de la violencia, del surgimiento de corruptos y de instituciones débiles, por tanto, contrarrestarla debe ser un punto focal en los planteamientos del próximo gobierno”.

Aseguran, además que "los niños que no logran tener en su casa lo que requieren para su formación, es decir alimentación saludable, acceso a adultos preparados que puedan orientarlos y resuelvan sus preguntas y acceso a medios de comunicación, entre otros, deben tener la posibilidad de contar con ellos en un espacio público".

El análisis de Educación Compromiso de Todos concluye con diez temas que recomienda al próximo gobierno tener presente al momento de la elaboración del Plan de Desarrollo 2014-2018.

Más información en: www.educacioncompromisodetodos.org

(*) Educación Compromiso de Todos que está conformada por Unicef, Corporación Región, el Centro de Investigación y Formación en Educación CIFE de la Universidad de los Andes y las fundaciones Corona, Empresarios por la Educación (ExE), Restrepo Barco y Saldarriaga Concha.

** Los expertos en educación a cargo de quienes estuvo el análisis fueron Alfredo Sarmiento, director de la Misión Calidad de la Educación del Pnund; Carolina Maldonado, directora de Posgrados de Psicología de la Universidad de los Andes; Ricardo Gómez, exrector de la Universidad de Caldas; Francisco Cajiao, rector de la Fundación Universitaria Cafam (Unicafam); Juana Díaz, exviceministra de Educación Básica, y Carolina Guzmán, coordinadora de Educación Compromiso de Todos.

