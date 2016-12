La procuradora delegada para Asuntos Electorales, María Eugenia Carreño, no oculta la preocupación del Ministerio Público frente a lo que se ha visto durante las últimas semanas en las campañas presidenciales. Prefiere no referirse a ningún caso en particular, pero cuestiona los pocos debates y que se haya entrado “en la dinámica de la batalla campal”.

¿Qué piensa de los escándalos en las campañas?

Estos episodios son lamentables para la democracia. Debemos ejercer el derecho al voto así estemos en un ambiente agitado, en el que se genera un desánimo inevitable. El llamado es ser demócratas y votar.

¿Qué tanto influyen los escándalos en que la gente confíe en la transparencia de los comicios?

Yo expreso lo que muchos colombianos piensan y es que sí estamos frente a un proceso electoral enrarecido, como pocas veces se ha visto, por los ataques que vienen ocurriendo de lado a lado. No diré si está bien o mal, pero sí es una campaña diferente, donde más que nunca la gente debe confiar en que el Ministerio Público va a actuar de la forma más estricta. No solamente en la defensa del voto, sino también para preservar su legitimidad.

¿Cómo se alista la Procuraduría para la jornada de este domingo?

Tenemos dispuesto un acompañamiento logístico que comprende la presencia de 5.000 funcionarios en la jornada de 8 a. m. a 4 p. m., en el cual estarán realizando la labor de veedores del proceso, de acompañar las meses de votación, de recibir las quejas que formule la ciudadanía. Después de las 4 p. m. estaremos presentes en el proceso de escrutinio en aras de garantizar la legitimidad del voto.

¿Cómo es el acompañamiento en el exterior?

Desafortunadamente no tenemos cómo acompañarlo, pero por mí fuera mandaría ya a alguien a Tokio (Japón) porque desde allá nos han llegado denuncias muy graves. Por ejemplo, que se están revelando desde ya resultados electorales. Esas quejas nos motivaron a decirle a la canciller, María Ángela Holguín, que alerte a los consulados de Colombia en el mundo para que los resultados electorales se protejan y la reserva de los votos se levante solamente el domingo.

¿Cómo se puede denunciar algún acto irregular durante la jornada electoral?

Habrá un funcionario de la Procuraduría, esperamos que en todas las mesas, que recibirá quejas desde el mismo momento en que las personas están en la fila, si no encuentran su número de cédula inscrito, etc. Además crearemos una oficina de recepción de denuncias.

¿Qué puede esperar el país del papel de la Procuraduría en estas elecciones?

Pueden tener total confianza de que vamos a estar ahí para garantizar el derecho al voto.

